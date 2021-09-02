Yine fenomen rezaleti! Bu sefer köprüden vapura atladı
|02 Eylül 2021 06:43
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Sözde fenomenler, videolarını izletmek uğruna, kimi zaman maçta saha ortasına atlıyor, kimi zaman kurgu videolarla çocukları kullanıp, "sosyal deney" gerekçesiyle istismara yol açıyor. Yaptıklarıyla her defasında pes dedirten fenomenlere bir yenisi daha eklendi. Şahıs, canını tehlikeye atarak izlenme uğruna Galata Köprüsü'nden seyir halindeki vapura atlayarak yok artık dedirtti.
UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Youtuber'a hapis cezasıİstanbul Vodafone Park'ta 2019 yılında oynanan UEFA Süper Kupa final maçında sahaya atlayan Youtuber'ın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Ali Abdüsselam Yılmaz'ı 'yasak alanlara girme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırırken, 1 yıl boyunca spor müsabakalarına girmesini yasakladı.
DAHA ÖNCE DE METROBÜSÜN ÜSTÜNE ATLAMIŞ
İstanbul'da daha önce Merter'de gizli bir şekilde metrobüsün üzerine binerek yolculuk yapan sosyal medya fenomeni Y.E.Ö., bu kez de Galata Köprüsü üzerinden seyir halindeki tekneye atlamış, o tehlikeli anları da cep telefonuna kaydederek sosyal medyadan paylaşmıştı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak'tan Y.E.Ö.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sosyal medya fenomeninin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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