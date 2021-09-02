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Belediye 5 adet parseli haraç mezat satmış

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Türkiye'nin en değerli semtlerinden Şişli Mecidiyeköy'deki 5 adet parselini haraç mezat sattığı ortaya çıktı.
02 Eylül 2021 07:38
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Belediye 5 adet parseli haraç mezat satmış

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 28 Nisan'da gerçekleştirildiği öğrenilen ihale için İBB yönetiminin katılımcılardan 14 milyon 160 bin TL geçici teminat istediği kaydedildi. Toplam büyüklüğü 17 bin 463 metrekare olan söz konusu parsellerin İBB yönetimi tarafından 473 milyon TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

1'inci Levent'te Büyükdere Caddesi üzerindeki AVM'lere komşu olan bu parsele paha biçilemezken satılan diğer 4 parselin ise bitişik konumda ve Mecidiyeköy Metro ve Metrobüs durağının karşısında olduğu görüldü. Parsellerin muhammen bedelinden sadece 1 milyon lira fazla rakamla satılmış olması, ihalede yeterli rekabetin oluşmaması olarak değerlendirildi. İstanbul'un en değerli arazilerinden olan bu parselleri hangi şirketin ya da kişinin satın aldığı ise İBB tarafından açıklanmadı.

BARIŞ SAVAŞ

Sabah
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