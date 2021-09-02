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Balkanlar'dan da FETÖ'yü sileceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılışına gönderdiği mesajda "FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız" dedi
02 Eylül 2021 07:46
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Balkanlar'dan da FETÖ'yü sileceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun açılış törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajından satırbaşları şöyle:

Başkonsolosluğun açılışı Türkiye- Sırbistan ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacak. Yalnız vatandaşlarımızın değil siz Sancaklı kardeşlerimizin de hizmetinde olacaktır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e verdiği destekten ötürü bir kez daha teşekkür ederim. Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz. Sırbistan ile işbirliği "kazankazan" temelinde her alanda günden güne gelişti. Türk iş insanları Sırbistan'ın her bölgesinde istihdam oluşturdu, ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçirdi.

Sancaklı kardeşlerim sizlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediğiniz dayanışma, aramızdaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic oldu. Değerli dostum Vucic'in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız. El birliği içerisinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız.

Sancak'a 2017'de ziyaret gerçekleştirdim ve bu ziyaretten dört yıl sonra Yeni Pazar Başkonsolosluğu'nun resmi açılışı vesilesiyle konuklara yeniden hitap etmekten bahtiyarlık duyuyorum.

Sancak'ın altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yeni Pazar-Tutin yolu gelecek yıl hizmete girecek. Belgrad-Saraybosna otoyolu ile hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleriyle Sancak'ın bölgeyle bütünleşmesi sağlanacak.

Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri asırlarca birlikte yaşadığımız, gelecekte de yine her alanda işbirliği içerisinde olacağımız dostlarımız olarak görüyoruz. Balkan halklarının dostluk, dayanışma ve işbirliği ruhuyla hareket ettikleri takdirde müreffeh bir geleceğin onları beklediğine inanıyoruz.

SANCAKLI KARDEŞLERİMİZ BİR GÖNÜL BAĞIDIR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Sırbistan'daki Sancaklı kardeşlerimiz ve ülkemizdeki Sancak kökenli vatandaşlarımız, Türkiye ile Sırbistan arasında bir gönül bağıdır. Açılışını yaptığımız başkonsolosluğumuz sadece vatandaşlarımızın değil, Sırbistan'da yaşayan tüm kardeşlerimizin hizmetindedir" dedi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic ise "Ülkelerimiz arasında güven, dostluk ve karşılıklı işbirliği ile şekillenen ilişkilerimiz tarihin en yüksek seviyesinde seyrediyor. Başkonsolosluğun bu ilişkilerin gelişmesine ve bölgedeki tüm belediyelerin kalkınmasına katkı sağlayacağından eminim" diye konuştu.

ERDEM ANILAN

Sabah
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