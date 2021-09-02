Sanal terörist hayatlarını kabusa çevirdi
|02 Eylül 2021 07:50
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İstanbul'da bir ailenin hayatı sanal terör yüzünden kabusa döndü. Bir firmada şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan iki kız çocuğu babası S.T., pandemi nedeniyle darboğaza giren ev ekonomisine ek gelir sağlamak amacıyla güvercin alım satımı yapmaya başladı.
Sosyal medyada yer alan güvercin alım satım gruplarına üye olan S.T., burada tanıştığı 21 yaşındaki Mustafa M. ile güvercin pazarlığına girişti. Mustafa M. ile internet üzerinden el sıkışan S.T., beslediği güvercinleri bir ticari taksiye yükleyerek genç adamın evine gönderdi.
Güvercinleri teslim alan Mustafa M. ise ücreti ödememediği gibi tehdit ve tacizlere başladı. Sosyal medyadan ailenin fotoğraflarını bulan Mustafa M. altına taciz ve tehdit dolu mesajlar yazarak ailenin hayatını kabusa çevirdi. Mustafa M.'ye karşı hukuk mücadelesi başlatan S.T. "65 yaşındaki annemden, 7 yaşındaki kızıma kadar sapkınlık yapıyor.
Bu sanal terörü durdurun" çağrısında bulundu. Anne G.T. de kızlarının psikolojisinin bozulduğunu belirterek "Korkudan kızlarımı evden çıkaramıyorum. Lütfen bu sanal teröristi durdurun" dedi.
BULUT YAMANDAĞ
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