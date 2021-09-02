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Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu

Ankara'nın Akyurt ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınada 3 binanın çatısı uçarken, çatı parçalarının üzerine düştüğü 3 araç da ağır hasar gördü.
02 Eylül 2021 07:58
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Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu

Akyurt'ta şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 3 binanın çatısı uçtu. Karaçam Sokak'ta şiddetli rüzgar yan sokaktaki binanın çatısını yerinden söktü. Çatının uçan parçaları 3 aracı kullanılamaz hale getirirken, elektrik telleri de koptu. Bazı parçalar ise yüzlerce metre uzağa savruldu. Olayın yaşandığı anda çevrede kimsenin olmaması felaketin önüne geçti.

Emniyet ekipleri alanda hasar tespit çalışmaları yaparken, enerjinin kesilmesi için de çalışmalar yürütüldü.

Ankara Caddesi'nde ise bir binanın çatısının bir kısmı, binanın altında bulunan marketin yanına düştü. İşlek caddede kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadı. Akyurt Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çatılardan kopan parçaların kaldırılması için çalışma başlattı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık yaptığı yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları Akyurt'ta sağanak yağış ve fırtına ile etkili oldu. Yıldırım Mahallemizde 2, Beyazıt Mahallemizde ise 1 binanın çatısı fırtınada uçtu. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ekiplerimiz Kırkkız Caddesi'ne hızla müdahale ederek yolun kapanmasına engel oldu. Çatısı uçan binaların olduğu bölgelerde de temizlik çalışmasına başladı. Tüm Akyurtlulara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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