1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ronaldo'dan kırılması güç rekor!

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri'nde İrlanda'ya attığı iki golle birlikte, erkekler futbolu tarihinde milli takımlar için en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.
02 Eylül 2021 08:09
+Aa- Yazdır
Ronaldo'dan kırılması güç rekor!

Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası Elemeleri'nde İrlanda'ya attığı iki golle birlikte, erkekler futbolunda milli takımlar için en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçti.

Portekiz ile toplamda 111 gol atan 36 yaşındaki futbolcu, Çarşamba akşamı oynanan maçta bir de penaltı kaçırdı

Daha önceki rekor, 1993-2006 yılları arasında İran milli takımıyla 109 gol atan Ali Daei'de idi.

Ronaldo, Daei'nin bu rekoruna EURO 2020'de Fransa'ya karşı attığı golle ortak olmuştu.

İrlanda maçında 180. kez Portekiz formasını giyen yıldız futbolcu, İspanyol Sergio Ramos'un en çok milli formayı giyen Avrupalı oyuncu rekorunu da egale etti.

Bu alanda dünya rekoru ise 1969-1984 yılları arasında 195 kez Malezya milli forması giyen Soh Chin Ann'a ait.

Ayrıca Daei de ve Ronaldo da milli formayla atılan 90 gol barajını aşan iki oyuncu olma özelliğine de sahip.

Geçtiğimiz günlerde Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Ronaldo, maç sonunda RTE'ye yaptığı açıklamada, "Sadece rekoru kırdığım için değil, yaşadığımız özel an için de çok mutluyum" diye konuştu.

1-0 geriye düştüğü maçtan Portekiz, Ronaldo'nun golleriyle 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Açıklamasında buna değinen Ronaldo, "Maçın sonunda iki gol var. Takımın yaptıklarını takdir etmeliyim, sonuna kadar inandık. Çok mutluyum" dedi.

Futbol tarihinin en önemli oyuncuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, 5 kez kazandığı kulüp futbolunun en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde de en çok gol atan futbolcu konumunda.

Ronaldo, Avrupa Şampiyonaları tarihinde attığı 14 golle bu alanda da zirvede.

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Manchester United ile 2 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Cumhuriyet
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye - Karadağ maçına damga vuran an! Altay Bayındır 4 kişi diye bağırdı ama
02 Eylül 2021 08:10		 A Milli Takım, Karadağ engeline takıldı
01 Eylül 2021 23:39
GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmayacak
01 Eylül 2021 21:16		 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt: Er meydanına çıksın
01 Eylül 2021 08:55
Samatta, Fenerbahçe'den ayrılıyor
31 Ağustos 2021 22:40		 GS, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı
29 Ağustos 2021 21:52
Adana Demirspor'da ayrılık!
29 Ağustos 2021 13:23		 Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti
28 Ağustos 2021 21:47
Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu okçuluğa ilgiyi artırdı
28 Ağustos 2021 11:40		 Cristiano Ronaldo yeniden Manchester United'da
27 Ağustos 2021 19:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:36 - Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak08:35 - Yüz yüze eğitimde ilk heyecan08:29 - Tedavide yeni dönem başladı08:23 - Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!08:10 - Türkiye - Karadağ maçına damga vuran an! Altay Bayındır 4 kişi diye bağırdı ama08:09 - Ronaldo'dan kırılması güç rekor!
08:02 - Pandemi kuralları güncellenecek07:58 - Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu07:50 - Sanal terörist hayatlarını kabusa çevirdi07:46 - Balkanlar'dan da FETÖ'yü sileceğiz07:38 - Belediye 5 adet parseli haraç mezat satmış07:35 - Depremin simgesi Ayda anaokuluna başladı! 'Buruk sevinç yaşıyoruz'
07:15 - Çocuklar ve okul toplum için risk değil07:00 - Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program06:50 - Mısır ve BAE ile yeni sayfa06:43 - Yine fenomen rezaleti! Bu sefer köprüden vapura atladı06:35 - Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
06:30 - Meteoroloji il il saydı, kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Meteoroloji il il saydı, kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!
Fahiş fiyata karşı yasa: Gıda enflasyonuna önlem yolda
Belediye 5 adet parseli haraç mezat satmış
Türkiye - Karadağ maçına damga vuran an! Altay Bayındır 4 kişi diye bağırdı ama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskeyle ders anlatmak 7
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 6
tasnif dışı 1
şu anda dinlenen şarkı 1
bir şeyler sezmek 1
kalemi kuvvetli 1
aşkın tarifi 1
dillere düşeceğiz seninle 1
hayatımızdan kaybolan şeyler 4
ama babacığım 1
SON İLANLAR
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği 8 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam