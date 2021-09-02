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Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı

Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Tarım ve Orman Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
02 Eylül 2021 09:23
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Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı başmüfettişi Salih Hartavi, Müfettiş Erdal Özkaya ve Müfettiş Emin Göksu, Cumhurbaşkanlığı kararıyla görevden alındı. Hartavi 2014 yılında başmüfettişliğe atanmıştı.

Müfettişlerin neden görevden alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Memurlar.Net
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