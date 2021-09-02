Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
Resmi Gazetede yayımlanan karar ile Tarım ve Orman Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
|02 Eylül 2021 09:23
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