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Tedavide yeni dönem başladı

Obezite ile mücadelede 'Rolüm ağır, peki senin rolün ne' projesi başladı. Projeyle, damgalama ve ayrımcılığa karşı adım atılması hedefleniyor.
02 Eylül 2021 08:29
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Tedavide yeni dönem başladı

Obezite tedavisinde görünmez engellerden damgalanma ve ayrımcılığa dikkat çeken 'Rolüm ağır, peki senin rolün ne' projesi başladı. Projenin ilk ayağında basın mensupları ile bir araya gelen uzmanlar, 'Obezitede Medyanın Rolü'nü ele aldı. Gittikçe artan obezite hastalığı ile ilgili medyada yer alan haberlerde doğru görsel ve dil kullanımının etkisinin ele alınacağı çalışmalarla, damgalama ve ayrımcılığa karşı etkili bir adım atılması hedefleniyor.

Yüzde 107 artış var

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, obezitede son 12 yılda erkeklerde yüzde 107, kadınlarda ise yüzde 34 artış görüldüğünü vurgulayarak, "Bu artışın en önemli sebeplerinden biri de hareketsiz yaşam biçiminin giderek daha çok yaygınlaşmış olmasıdır. Bunun dışında genetik, epigenetik, çevresel, biyolojik ve psikolojik faktörler de obezitenin ortaya çıkmasındaki önemli etkenlerden birkaçı" dedi. Prof. Dr. Yumuk, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Damgalama ve ayrımcılık, obezite tedavisinin önündeki görünmeyen önemli bir engel. Obeziteli bireyler pek çok alanda ciddi problemler yaşarken bu durum onların obezite ile mücadelesini de olumsuz etkiliyor. Toplumda damgalama ve ayrımcılığın değiştirilmesinin uzun soluklu ve zor bir yolculuk olduğunun farkındayız ancak çıktığımız bu yolculuğun obeziteli bireyler için ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. Basın mensupları ile birlikte ilk adımı atacağımız bu yolda, eğitim ve iş hayatı, sağlık ve sosyal yaşam gibi konularda her yıl bir alana odaklanmayı hedefliyoruz. Yan yana mücadele ederek bu değişimin tohumlarını birlikte atarsak, değişimin çiçeklerini de yine hep birlikte göreceğimize eminiz."

Projenin çıkış noktası olan "Rolüm Ağır - Obezitede Ayrımcılık ve Damgalama" kitabının yazarlarından Prof. Dr. Deniz Sezgin de, gerçekleştirdikleri bu çalışma sayesinde obeziteli bireylerin eğitim, sağlık, sosyal hayat ve iş hayatı gibi alanlarda karşılaştıkları sorunlara daha yakından tanık olma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Tedaviyi aksatıyorlar

Obeziteli bireylerin hayatlarında pek çok alanda mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Prof. Dr. Sezgin, "Damgalama ve ayrımcılık sorunu; sosyal hayatlarında kısıtlamaya gitmelerine, özgüven kaybı yaşamalarına, seyahat kısıtlamalarına ve hatta tedaviye başvurmamalarına ya da tedavilerini aksatmalarına neden olabiliyor" dedi. Prof. Dr. Deniz Sezgin, obeziteli bireylerin toplumda gizli engelliler olarak yaşamlarını devam ettirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Milliyet
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