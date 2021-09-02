Yüz yüze eğitimde ilk heyecan

Milliyet'ten Ozan Ömer KADÜKER'in haberine göre: - Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek okula uyum haftası eğitimleri dün itibariyle başladı. 3 Eylül'e kadar devam edecek eğitimler kapsamında öğrencilerin öğretmenler gözetiminde oyun, drama, sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını öğrenmesi sağlanacak. Ayrıca veli ve öğrencilere, maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmelerde yapılacak.

'Hastalığı biliyorlar'

İstanbul'daki bir okulu ziyaret ederek miniklerin ve velilerinin bu heyecanlarına tanıklık ettik, duygu ve düşüncelerini aldık. Eğitimin başlamasından memnun olduklarını belirten veliler çekinceler yaşasalar da yüz yüze eğitimden yana olduklarını aktardılar. Genel görüşler şöyle:

- Kadir Yıldız: Torunumu getirdim. Yüz yüze eğitim olursa çocuklar için çok daha iyi olur. Ama sağlık açısından tedbirlere dikkat etmemiz lazım. Çekincelerimiz de bulunuyor.

- Gülşah Uslu: İkizlerim okula başlıyor. Ben okulların kapanmamasından yanayım. İnşallah bundan sonra hiç kapanmadan yüz yüze eğitim devam eder. Artık bu hastalıkla yaşamayı öğrenmeliyiz. Çocuklar da hastalığın farkında, her şeyi öğrettik. Bu noktada aşı çok önemli. Tercih meselesi ama öğretmenimizin aşı olmasını isterim.

- Kazım Tilki: Çocuklar yaklaşık 2 yıldır evlerde. O yüzden eğitimin başlaması çok iyi oldu. Tedbirleri alıp yüz yüze eğitimin devam etmesini istiyoruz. Evde onlara gerekli bilgileri verdik. Öğretmenlerinin de aşı olmasını isteriz.

Çok mutlular

Uzun süredir evde vakit geçiren çocuklar ise yaşıtlarıyla bir araya geldikleri için çok mutluydular:

- Ceren Yücel: Okul başladığı için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarımla oyunlar oynayacağım. Hastalıktan korunmak için ne yapacağımı biliyorum.

- Egehan Kılıç: Yeni arkadaşlar edineceğim. Virüsten korunmak için çantama kolonya koydum. Elimi sık sık yıkıyorum.

- Miraç Kayıkçı: Arkadaşlarımla beraber oyunlar oynayacağımız için çok mutluyum. Maskemi çıkarmayacağım, elimi sık sık yıkıyorum.

- Ela Uslu: Okulda olmayı çok istiyorum. Biraz heyecanlıyım.

- Eymen Uslu: Beraber oyunlar oynayacağız. Maske takmayı, ellerimi yıkamayı biliyorum. Kendimi koruyacağım.