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Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de

Bugünkü köşesinde, anlattığı anı ile gündem olan Tanju Özcan'ı hedef alan Ahmet Hakan, sert ifadeler kullandı.
02 Eylül 2021 09:40
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, anlattığı anı üzerinden gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ilişkin olarak, "Faşist olduğu kadar müptezelmiş de" ifadesini kullandı.

Hakan yazısında, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir anısını paylaşmış. Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan'a 'Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?' demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp 'Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim' diye cevaplamış. Tanju Özcan'ın bu anısını, 'Biraz da gülelim eğlenelim' diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı. 'Ülkemde mülteci istemiyorum' tavrını, 'Mülteciye su bile yok' noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a şöyle seslenmek isterim: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de..." düşüncesini dile getirdi.

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