Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
|02 Eylül 2021 09:40
|+Aa- Yazdır
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, anlattığı anı üzerinden gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a ilişkin olarak, "Faşist olduğu kadar müptezelmiş de" ifadesini kullandı.
Hakan yazısında, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir anısını paylaşmış. Tesettürlü bir hanım, Tanju Özcan'a 'Başkanım benim bebeğim olmuyor, yardımcı olur musunuz?' demiş. Tanju Özcan da tüp bebekle ilgili bu gayet masum yardım talebini, son derece münasebetsizce yorumlayıp 'Hanımefendi, ben size nasıl yardımcı olabilirim' diye cevaplamış. Tanju Özcan'ın bu anısını, 'Biraz da gülelim eğlenelim' diye anlatması ise işin en mide bulandırıcı tarafı. 'Ülkemde mülteci istemiyorum' tavrını, 'Mülteciye su bile yok' noktasına kadar taşıyan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a şöyle seslenmek isterim: Faşist olduğunuz kadar müptezelmişsiniz de..." düşüncesini dile getirdi.
Yazının tamamı için tıklayın
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Eylül 2021 10:44
|Fahrettin Koca: Bize ne oldu?
02 Eylül 2021 10:03
|Akar ve TSK komuta kademesi 'Koca Yusuf'un kokpitinde
02 Eylül 2021 09:53
|2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
02 Eylül 2021 02:49
|2 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
02 Eylül 2021 00:02
|'Seçime girmek için 'grup kurmak yeterli olmayacak'
01 Eylül 2021 23:49
|OGM: Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık
01 Eylül 2021 23:35
|Tanju Özcan'ın anlattığı anısına AK Parti'den tepki
01 Eylül 2021 23:12
|Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' paylaşımı
01 Eylül 2021 23:00
|Bakan Pakdemirli: Benim sözlerim cımbızla çekildi
01 Eylül 2021 21:30