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Bakanlık toplam aşı miktarını açıkladı: 95 milyon

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti
02 Eylül 2021 09:42
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Bakanlık toplam aşı miktarını açıkladı: 95 milyon

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyon dozu geçti.
Anadolu Ajansı
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