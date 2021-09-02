1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fahrettin Koca: Bize ne oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, maske takmayan kişilere sitem etti.
02 Eylül 2021 10:03
+Aa- Yazdır
Fahrettin Koca: Bize ne oldu?

Bakan Koca twitinde: Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik! mesajını paylaştı.

Artan vaka artışlarına rağmen, maske takmama konusunda ısrar eden vatandaşlara 'Maske mesafe konusunda birbirimize örenektik' diye sitem eden Koca, maske ve sosyal mesafe kuralını ihmal etmememiz gerektiğini hatırlattı.

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak, toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'da katılacak.

Toplantıda salgın sürecinin durumu ve yüz yüze eğitim konuları da masaya yatırılacak
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Eylül 2021 10:44		 Akar ve TSK komuta kademesi 'Koca Yusuf'un kokpitinde
02 Eylül 2021 09:53
Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
02 Eylül 2021 09:40		 2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
02 Eylül 2021 02:49
2 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
02 Eylül 2021 00:02		 'Seçime girmek için 'grup kurmak yeterli olmayacak'
01 Eylül 2021 23:49
OGM: Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık
01 Eylül 2021 23:35		 Tanju Özcan'ın anlattığı anısına AK Parti'den tepki
01 Eylül 2021 23:12
Sağlık Bakanı Koca'dan 'PCR testi' paylaşımı
01 Eylül 2021 23:00		 Bakan Pakdemirli: Benim sözlerim cımbızla çekildi
01 Eylül 2021 21:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:48 - Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor10:44 - DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı10:30 - Tiktok fenomenlerinin laf atma kavgası: Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?10:29 - Golbol kadınlarda finaldeyiz10:26 - Pandemi kuralları güncellenecek10:18 - İkinci el cep telefonu ve tabletler bilgilendirme etiketiyle satılacak
10:13 - Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı koronaya yenik düştü10:07 - Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor10:04 - Ders saati ücretli öğretim görevlileri ALES muafiyetinden yararlanabilir mi?10:03 - Fahrettin Koca: Bize ne oldu?10:01 - İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı10:01 - Borsa güne yatay başladı
09:53 - Akar ve TSK komuta kademesi 'Koca Yusuf'un kokpitinde09:42 - Bakanlık toplam aşı miktarını açıkladı: 95 milyon09:40 - Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de09:40 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor09:32 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
09:23 - Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak
Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!
Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
Türkiye - Karadağ maçına damga vuran an! Altay Bayındır 4 kişi diye bağırdı ama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sumak 2
şu anda dinlenen şarkı 1
unutmak 3
son dönemde artan yasak ilişki haberleri 2
içinde u harfi olan meyveler 3
kütahya 2
Değer mi boş yere kendini üzmeye sorusu 1
hayatında bir türlü olmayan şey 1
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
kuş filesi 1
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği 8 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam