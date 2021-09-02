Fahrettin Koca: Bize ne oldu?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, maske takmayan kişilere sitem etti.
|02 Eylül 2021 10:03
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Bakan Koca twitinde: Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik! mesajını paylaştı.
Artan vaka artışlarına rağmen, maske takmama konusunda ısrar eden vatandaşlara 'Maske mesafe konusunda birbirimize örenektik' diye sitem eden Koca, maske ve sosyal mesafe kuralını ihmal etmememiz gerektiğini hatırlattı.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak, toplantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar'da katılacak.
Toplantıda salgın sürecinin durumu ve yüz yüze eğitim konuları da masaya yatırılacak
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