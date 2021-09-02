Golbol kadınlarda finaldeyiz
|02 Eylül 2021 10:29
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Tokyo 2020'ye son Paralimpik Oyunları şampiyonu unvanıyla katılan Kadın Golbol Milli Takımımız, yarı final müsabakasında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın henüz ilk dakikalarında yediği gollerle 2-0 geriye düşen milliler, kısa sürede toparladı ve öne beraberliği, ardından da öne geçmeyi başardı.
Kadın Golbol Milli Takımımız, Japonya karşısında ilk devreyi 4-3 üstün tamamladı ve avantajı ele geçirdi.
Karşılıklı gollerle büyük heyecana sahne olan İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 8-5 kazanarak son şampiyon unvanıyla katıldığı Tokyo 2020'de finale yükselme başarısını elde etti Bu sonuçla ülkemiz turnuvada Japonya'yı ikinci kez yenme başarısı gösterdi. Milli takımımız D Grubu'ndaki ilk maçında da ev sahibini 7-1 mağlup etmişti.
Milli takımımız, yarın 11.45'te Brezilya - Amerika Birleşik Devletleri maçının galibiyle altın madalya mücadelesi verecek.+
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