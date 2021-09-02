1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Golbol kadınlarda finaldeyiz

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Türkiye, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanan yarı final maçında ev sahibi Japonya'yı 8-5 mağlup etti ve finale yükseldi.
02 Eylül 2021 10:29
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tokyo 2020'ye son Paralimpik Oyunları şampiyonu unvanıyla katılan Kadın Golbol Milli Takımımız, yarı final müsabakasında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi.

Müsabakanın henüz ilk dakikalarında yediği gollerle 2-0 geriye düşen milliler, kısa sürede toparladı ve öne beraberliği, ardından da öne geçmeyi başardı.

Kadın Golbol Milli Takımımız, Japonya karşısında ilk devreyi 4-3 üstün tamamladı ve avantajı ele geçirdi.

Karşılıklı gollerle büyük heyecana sahne olan İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 8-5 kazanarak son şampiyon unvanıyla katıldığı Tokyo 2020'de finale yükselme başarısını elde etti Bu sonuçla ülkemiz turnuvada Japonya'yı ikinci kez yenme başarısı gösterdi. Milli takımımız D Grubu'ndaki ilk maçında da ev sahibini 7-1 mağlup etmişti.

Milli takımımız, yarın 11.45'te Brezilya - Amerika Birleşik Devletleri maçının galibiyle altın madalya mücadelesi verecek.

+
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ronaldo'dan kırılması güç rekor!
02 Eylül 2021 08:11		 Türkiye - Karadağ maçına damga vuran an! Altay Bayındır 4 kişi diye bağırdı ama
02 Eylül 2021 08:10
A Milli Takım, Karadağ engeline takıldı
01 Eylül 2021 23:39		 GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmayacak
01 Eylül 2021 21:16
Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt: Er meydanına çıksın
01 Eylül 2021 08:55		 Samatta, Fenerbahçe'den ayrılıyor
31 Ağustos 2021 22:40
GS, Kasımpaşa karşısında üstünlüğünü koruyamadı
29 Ağustos 2021 21:52		 Adana Demirspor'da ayrılık!
29 Ağustos 2021 13:23
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti
28 Ağustos 2021 21:47		 Mete Gazoz'un olimpiyat şampiyonluğu okçuluğa ilgiyi artırdı
28 Ağustos 2021 11:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:48 - Altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor10:44 - DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı10:30 - Tiktok fenomenlerinin laf atma kavgası: Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?10:29 - Golbol kadınlarda finaldeyiz10:26 - Pandemi kuralları güncellenecek10:18 - İkinci el cep telefonu ve tabletler bilgilendirme etiketiyle satılacak
10:13 - Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı koronaya yenik düştü10:07 - Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor10:04 - Ders saati ücretli öğretim görevlileri ALES muafiyetinden yararlanabilir mi?10:03 - Fahrettin Koca: Bize ne oldu?10:01 - İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı10:01 - Borsa güne yatay başladı
09:53 - Akar ve TSK komuta kademesi 'Koca Yusuf'un kokpitinde09:42 - Bakanlık toplam aşı miktarını açıkladı: 95 milyon09:40 - Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de09:40 - Dolar'ın düşüşü devam ediyor09:32 - Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
09:23 - Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak
Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!
Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
Türkiye - Karadağ maçına damga vuran an! Altay Bayındır 4 kişi diye bağırdı ama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasılsın sorusuna kesin cevap verememek 1
unutulmayan öğrencilik anıları 3
kalemi kuvvetli 1
içinde u harfi olan meyveler 3
dang humması 1
paralimpik oyunları 1
tasnif dışı 1
kurbanlık keçi 2
çatıdan balkona sarkmak 1
hayatımızdan kaybolan şeyler 4
SON İLANLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği 8 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam