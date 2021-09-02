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Tiktok fenomenlerinin laf atma kavgası: Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?

İstanbul Esenyurt'ta Tiktok fenomeni oldukları iddia edilen bir grup ile başka bir grup arasında laf atma tartışması yaşandı. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü.
02 Eylül 2021 10:30
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İstanbul Esenyurt'taki olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yürüyen Tiktok fenomenlerine iki kişi laf atınca aralarında tartışma başladı.

İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışmada Tiktok fenomenleri tartıştıkları şahıslara demir sopa, tekme ve yumrukla saldırdı. Yaşanan kavga bir süre sonra çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle son bulurken kavga sırasında Tiktok fenomenlerinin "Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?" ve "Sen bizi tanıyor musun?" gibi sözleri ise dikkat çekti.

Yaşanan o sopa, tekme ve yumruklu kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
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