DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
|02 Eylül 2021 10:44
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İzmir ili Çeşme ilçesi Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından dün akşam 19.00 sıralarında, Yunan karasularında tekne içerisinde 4 şahsın yakalandığı, yakalanan şahıslardan birisinin FETÖ/PDY Terör örgütü üyesi olduğu değerlendirildiği bilgisi alındı.
YARGILANMASI DEVAM EDİYOR
Sahil Güvenlik botları tarafından Yunan karasularında Sultan Selim isimli teknenin yapılan kontrolünde, teknenin alt kamarasında saklanmış vaziyette Zeynel Adıgüzel isimli kişi bulundu. Adıgüzel'in İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ/PDY Terör Örgütü kapsamında yargılanmasının devam ettiği öğrenilirken üzerinde sahte İspanya Pasaportu ve 1000 Euro bulundu.
DEVA PARTİSİ'NİN İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Adıgüzel'in DEVA Partisi İzmir İl Sekreteri iken 2020 yılında görevinden istifa ettiği, halen partinin il yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.
Nazif KARAMAN
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