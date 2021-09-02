Çeyrek altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını 3.240 liradan satılıyor
|02 Eylül 2021 12:48
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 482,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.198,00 lira oldu.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|483,00
|483,20
|482,00
|482,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.183,00
|3.204,00
|3.177,00
|3.198,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|440,50
|444,50
|440,00
|444,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.110,00
|3.130,00
|3.104,00
|3.124,00
|Yarım Ziynet
|1.555,00
|1.565,00
|1.552,00
|1.562,00
|Çeyrek Ziynet
|778,00
|783,00
|776,00
|781,00
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