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Türk Kızılay Tunceli'deki orman yangınlarına müdahaleye destek veriyor

Türk Kızılay personelleri ve gönüllüleri, Tunceli'nin Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde çıkan orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destekti bulunuyor.
02 Eylül 2021 11:23
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Türk Kızılay Tunceli'deki orman yangınlarına müdahaleye destek veriyor

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Ovacık'taki Fırtına Veli Çeşmesi ile Nazımiye'deki Kutu Deresi mevkilerindeki yangının ardından, Türk Kızılay Elazığ, Tunceli ve Bingöl Şubesi çalışanları ile gönüllüleri bölgeye hareket etti.

Bölgede, yangından etkilenenler ve yangın söndürme ekipleri için beslenme hizmeti veren ekipler, soğutma çalışmalarına da destek oluyor.
Anadolu Ajansı
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