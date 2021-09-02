Selçuk Bayraktar ve ekibi Akıncı TİHA'yı Ankara havası ile kutladı!
Baykar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslimat töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı.
|02 Eylül 2021 11:25
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Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarılarına bir yenisinin daha eklenmesiyle birlikte TSK envanterleri gittikçe genişliyor.
AKINCI TİHA'YI, ANKARA HAVASIYLA KUTLADILAR
Akıntı TİHA'nın teslimat töreninin ardından Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve ekibi başarılarını kutladı.
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