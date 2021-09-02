1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş yolunun yarısından fazlası hazır

5 bin kişinin görev aldığı çalışmalarda 87 tabliyeden 55'inin monte edilmesiyle köprünün geçiş yolunun yüzde 63'ü tamamlandı- Gece ve gündüz çift vardiya devam eden montaj işleminin ay sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor
02 Eylül 2021 11:38
+Aa- Yazdır
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş yolunun yarısından fazlası hazır

Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 55'inin montajı tamamlandı.

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun çalışma yürütülüyor.

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştiriliyor.

Ay sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında iki kule arasındaki 55 tabliyenin montajı sona erdi. Kalan 32 tabliye için çalışmalar hızla devam ediyor.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğundaki mega tabliye bloklarının yüzde 63'ünün yerlerine monte edilmesiyle köprüde araçların geçeceği yol belirginleşmeye başladı.

Gece ve gündüz çift vardiya yapılan montaj işlemi süresince bazı günlerde Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapalı tutuluyor. Diğer günlerde ise belirlenen bölgelerde gemi trafiği tek yönlü işletiliyor.

- Köprünün iki ayak aralığı 2023 metre

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde olacak. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde yapılacak.

İki ayak aralığına ilaveten 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle Çanakkale Boğazı'nın ilk asma köprüsünün uzunluğu 4 bin 608 metreyi bulacak.

"2x3" şeritle hizmet verecek köprünün tabliyesi 3,5 metre yüksekliğe sahip. Tabliyenin her iki tarafında inşa edilecek yürüme yolları, bakım onarım amacıyla kullanılacak.

Köprünün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümüne rastlayan 18 Mart 2022'de hizmete alınması planlanıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
02 Eylül 2021 12:48		 Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı
02 Eylül 2021 12:43
Doların düşüşü devam ediyor
02 Eylül 2021 12:25		 Türkiye'de kartlı harcamalar ocak-nisan döneminde yüzde 41 arttı
02 Eylül 2021 12:19
Dolandırıcılara 92 bin euro kaptırdı
02 Eylül 2021 12:12		 Artan kira fiyatlarına devlet müdahalesi mümkün mü?
02 Eylül 2021 12:07
Dış ticaret verisi açıklandı! Cumhuriyet rekoru geldi
02 Eylül 2021 11:58		 Selçuk Bayraktar AKINCI'nın sırrını paylaştı
02 Eylül 2021 11:32
'Sosyal Yardımlaşma vakıflarına 188 milyon lira kaynak aktarılacak'
02 Eylül 2021 10:55		 İkinci el cep telefonu ve tabletler bilgilendirme etiketiyle satılacak
02 Eylül 2021 10:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Suriye'deki petrol sızıntısının Akdeniz'de kapladığı alan uzaydan görüntülendi12:49 - AK Parti'li Yasin Aktay, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu12:48 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:45 - AYM'den HDP'ye savunma için ek süre12:43 - Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı12:41 - TOKİ'den 'Konut projesinin zeminine 'uygunsuz' raporu verildiği iddialarına yanıt
12:41 - Uluslararası düzeydeki psikoloji dergisinde Türk araştırmacıların ilk makalesi yayımlandı12:40 - Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor12:38 - Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız12:34 - 'Soruşturması olmayan KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğim'12:28 - Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı12:28 - Türk Telekom ile Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
12:25 - Doların düşüşü devam ediyor12:22 - MEB, liseye yerleşemeyen öğrencilerin nasıl kayıt edileceğini açıkladı12:19 - Türkiye'de kartlı harcamalar ocak-nisan döneminde yüzde 41 arttı12:12 - Dolandırıcılara 92 bin euro kaptırdı12:12 - 2 doz aşı olanlar uzun covid sendromuna yakalanmıyor
12:07 - Artan kira fiyatlarına devlet müdahalesi mümkün mü?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak
Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!
Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kasiyer kız 1
içinde u harfi olan meyveler 3
aşkın tarifi 1
ayakkabının vurması 1
ferhan şensoy 1
iştah 1
oğlum manyak mısın sen 2
motosiklet 1
güne nasıl başlarsan öyle gider 4
paralimpik oyunları 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam