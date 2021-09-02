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MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı
02 Eylül 2021 11:42
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Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2021-2022 yılı eğitim yılı takvimini açıkladı

İşte MEB'in yayınladığı takvim

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi

Ders zili 6 Eylül'de çalacak,

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Memurlar.Net
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