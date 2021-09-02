MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı
|02 Eylül 2021 11:42
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Milli Eğitim Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2021-2022 yılı eğitim yılı takvimini açıkladı
İşte MEB'in yayınladığı takvim
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi
Ders zili 6 Eylül'de çalacak,
1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı TakvimiMEB (@tcmeb) September 2, 2021
🔔Ders zili 6 Eylül'de çalacak,
🗒️1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
🗒️Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
🗒️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
📌Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV
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