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Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı

Üniversitelerin 'genel sekreter' atamaları Sayıştay'ı kızdırdı. Sayıştay'ın yaptığı tespitler arasında yüksekokul sekreterliğine başçavuş ataması da var.
10 Eylül 2021 10:05
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Görevde yükselme kapsamındaki sınavsız hülle atamalar kamu zararı sayıldı

Sayıştay 4. Dairesinin son yayımladığı kararlarda üniversitelerde personelin özellikle yüksekokul sekreteri yapılarak bilahare şube müdürü kadrolarına atanması hususuna dikkat çekmektedir. Sayıştay, kararında da şu hususlara yer verdi:

Söz konusu atama işlemi Rektör'ün onayıyla gerçekleştirilmiştir. Bu karara istinaden harcama yetkilisi tarafından harcama talimatı verilmiş ve harcama talimatı üzerine gerçekleştirme görevlileri tarafından da ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması sağlanmıştır.

Açıklanan gerekçelerle, şube müdürlüğü kadrosuna atama işleminden kaynaklanan ödemelerde harcama yetkililerinin ve gerçekleştirme görevlilerinin mali sorumlulukları bulunmamakta olup, söz konusu hatalı uygulamadan atama kararını imzalayan Rektör'ün sorumlu tutulması gerekmektedir.

İŞTE O KARARLAR

Yılı: 2019
Dairesi:4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi: 30.3.2021

Bu itibarla, bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken, . Meslek Yüksek Okulu'na yüksekokul sekreteri olarak atanan .'ün ve laborant olarak görev yapmakta iken Fen Bilimleri Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atanan .'in daha sonra şube müdürlüğü kadrosuna atanmaları ve bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararın.

Yılı: 2019
Dairesi: 4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi:30.3.2021

Bu itibarla, . Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken, 19.04.2019 tarihinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na yüksekokul sekreteri olarak atanan . 'nun daha sonra 09.05.2019 tarihinde şube müdürü kadrosuna atanması ve kendisine bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararının Üst Yönetici .'ye (Rektör) tek başına,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53'üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine, anılan Kanunun 55'inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere,.

Yılı: 2019
Dairesi: 4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi: 30.3.2021

Bilgisayar işletmeni olarak görev yapmakta iken, İslami İlimler Fakültesine fakülte sekreteri olarak atanan. 'nın daha sonra şube müdürlüğü kadrosuna atanması ve kendisine bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi.

Bu itibarla, .'nın mevzuata aykırı olarak şube müdürlüğü kadrosuna atanması ve bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararının Üst Yönetici. ' ye (Rektör) tek başına,

Yılı: 2019
Dairesi: 4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi: 30.3.2021

Bu itibarla, astsubay başçavuş olarak görev yapmakta iken Yabancı Diller Yüksek Okuluna yüksekokul sekreteri olarak atanan. hemşire olarak görev yapmakta iken Sosyal Bilimler Enstitüsüne enstitü sekreteri olarak atanan. ve hemşire olarak görev yapmakta iken Yabancı Diller Yüksek Okuluna yüksekokul sekreteri olarak atanan .'in daha sonra şube müdürlüğü kadrosuna atanmaları ve kendilerine bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararının Üst Yönetici .'a (Rektör) tek başına.

Yılı: 2019
Dairesi: 4
Karar No: 258
İlam No: 69
Tutanak Tarihi: 30.3.2021

Bu itibarla, veri hazırlama kontrol işletmeni olarak görev yapmakta iken Fen Bilimleri Enstitüsü'ne enstitü sekreteri olarak atanan. ve sağlık teknisyeni olarak görev yapmakta iken Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na yüksekokul sekreteri olarak atanan .'ın daha sonra şube müdürlüğü kadrosuna atanmaları ve bu kadro unvanının özlük hakları karşılığı ödemede bulunulması sonucu oluşan. TL kamu zararının Üst Yönetici. 'a (Rektör) tek başına,
Memurlar.Net
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