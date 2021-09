Türkiye'de bilgisayar oyunları kılığında 46 bin kötü amaçlı saldırı tespit edildi

Kaspersky güvenlik çözümleri, Türkiye'de 2020'nin üçüncü çeyreğiyle 2021'in ikinci çeyreği arasında popüler bilgisayar oyunları kılığında kötü amaçlı yazılım ve istenmeyen yazılım kılığına girmiş 46 bin 616 kötü amaçlı saldırı tespit etti ve önledi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, saldırıların neredeyse beşte biri Truva atları ve arka kapılar gibi kötü amaçlı yazılım türlerinden geldi. Böylece saldırganlar, virüslü makineyi ele geçirip hemen her dosya veya veriyi çaldı.

Veriler, araştırmacıların salgın sırasında oyunla ilgili tehditlerdeki değişiklikleri değerlendirdiği Kaspersky'nin oyunla ilgili en son siber tehditler raporunda paylaşıldı.

Kaspersky, 2021'in en popüler 24 bilgisayar oyunu ve en iyi 10 mobil oyunu kılığında gizlenmiş kötü amaçlı yazılım ve istenmeyen yazılımlarla yapılan saldırıları analiz etti.

Küresel araştırmanın sonuçları, bilgisayar oyunlarıyla ilgili siber tehditlerin 2020'nin ikinci çeyreğinde sokağa çıkma kısıtlamalarının getirilmesiyle hızla yükseldiğini ve dünya çapında 3 milyon 89 bin 675 tespite ulaştığını gösterdi. Bu 1,48 milyon saldırının tespit edildiği 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla yüzde 66'lık artışa karşılık geliyor. Türkiye'de 2020'nin birinci çeyreği ile ikinci çeyreği arasında 38 bin 756 saldırı görülürken, 2021'in ilk yarısında bu sayı 20 bin 217 oldu.

Oyun kisvesi altında dağıtılan dosyaların çoğu cihaza diğer virüsleri ve reklam yazılımlarını yükleyebilen türden indiriciler olsa da hem PC'de hem mobilde bazı kullanıcılar, kripto paralara ve diğer finansal kaynaklara dair verileri çalmak için tasarlanmış Truva atı hırsızları dahil olmak üzere çok daha ciddi tehditlerle de karşı karşıya kaldı.

- "Tehdit dağıtımının ilk popüler yolu kimlik avı sayfaları"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Anton V. Ivanov, şunları kaydetti:

"Oyunla ilgili tehditlerin sayısı üzerinde pandeminin net bir etkisine tanık olduk. Daha fazla insan oyun oynamaya başladıkça daha fazla kullanıcı oyun kılığına girmiş tehditlerle karşı karşıya kaldı. Tehdit dağıtımının ilk popüler yolu kimlik avı sayfaları. Farklı oyun platformlarının kullanıcılarını hedefleyen sayısız sayfa mevcut ve bunların birçoğunu normal kullanıcılar için gerçek sitelerden ayırt etmek çok zor. Bir başka saldırı türü de kırılmış oyun dağıtım siteleri. Özellikle bu tür siteler aracılığıyla 45 ülkedeki kullanıcıları etkileyen iyi koordine edilmiş bir saldırı kampanyasıyla karşılaştık. Oyun içi hediyelerin ve para birimlerinin geliştirilmesiyle oyun endüstrisi siber suçlular için daha da kazançlı ve çekici hale geliyor. Oyunla ilgili tehditlere dair belki de en kötü risk, oyun hesabına giriş bilgilerinin veya daha da kötüsü bankacılık veya kripto para uygulamalarına ait hesap kimlik bilgilerinin kaybıdır."

Güvenli oyun oynanabilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesine ilişkin olarak Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

"Güçlü parolalar kullanın ve her hesap için benzersiz bir parola oluşturun. Güvenli parolaları Kaspersky Password Manager'ın yardımıyla oluşturabilir ve yönetebilirsiniz. Uygulamalarınızı yalnızca Apple App Store, Google Play veya Amazon Appstore gibi resmi mağazalardan indirin. Bu pazarlardaki uygulamalar yüzde 100 güvenli değildir ancak en azından mağaza temsilcileri tarafından kontrol edilirler ve bir filtreleme sistemi vardır. Her uygulama bu mağazalara giremez. Karşınıza çıkan ilk şeyi satın almaktan kaçının. Oyun sohbetinden gelen harici sitelere bağlantılarına tıklamayın. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmenizi isteyen herhangi bir kaynağın adresini dikkatlice kontrol edin. Sayfa sahte olabilir. Korsan yazılımları ve diğer yasa dışı içerikleri indirmekten kaçının. Özellikle oyun oynarken bilgisayarınızı yavaşlatmayacak, size çok yardımcı olacak güçlü, güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Kaspersky Total Security sizi olası tüm siber tehditlerden korumanın yanı sıra Steam ve diğer oyun hizmetleriyle sorunsuz çalışır. Mobil cihazınızı kötü amaçlı yazılımlardan ve mobil cihazlardaki eylemlerden korumak için Kaspersky Internet Security for Android gibi sağlam bir güvenlik çözümü kullanın."