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Dış ticaret verisi açıklandı! Cumhuriyet rekoru geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Ağustos ayında ihracat yüzde 52'ye yakın artışla 19 milyar dolara ulaştı. Yıllık bazda ihracat 207 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihi rekoru kırılmış oldu.
02 Eylül 2021 11:58
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Dış ticaret verisi açıklandı! Cumhuriyet rekoru geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta yeni rekorun gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Muş, Ağustos ayında ihracatın yüzde 51.8 oranında artışla 18.91 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yıllık bazda da ihracatın 207 milyar doları aştığını belirtti.

Bakan Muş'un açıklamaları şöyle:

Euro Bölgesi son 10 yılın en büyük enflasyon seviyesine ulaşmıştır. 2021 yılında büyüme trendimiz sürüyor. Türkiye, OECD içinde Birleşik Krallık'tan sonra en yüksek büyümeyi gerçekleştirmiştir. 1998 yılından itibaren açıklanan büyüme rakamlarına en yüksek ihracat katkısı olmuştur. Net ihracatın büyümeye katkısı 6.9 puan olarak gerçekleşmiştir. Yatırımların büyümeye olan katkısı 2020 yılının ikinci yarısından itibaren devam eden artışın devam ettiği ve yatırımların büyümeye 5.4 puan katkı sağladığını görmekteyiz. Büyümenin öncü göstergesi sanayi üretimindeki olumlu gelişmeden bahsetmek isterim. Sanayi üretimi yüzde 23.9 oranında artırmayı başarmıştır. Ülkemiz AB üyelerinin tamamını geride bırakmıştır. Ekonomimizdeki olumlu gelişmeler son 39 ayın en yüksek seviyesi olan 100.8'e ulaşmıştır.

FIRSATÇILARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ

Ülkemizin ekonomik toparlanmasının gayet iyi olduğunu ifade etmek isterim. Ticaret Bakanlığı olarak piyasa bozucu hareketlerde bulunanlara müsaade etmeyeceğiz. Fırsatçıların gözünün yaşına bakmayacağız. Arz-talep dengesinde uyuşmayan fiyatlara hesap soracağız. Fahiş fiyat artışı yapanlara karşı elimizdeki tüm enstrümanları kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Dürüst çalışanın yanında ve destekçisiyiz. Birileri Türkiye'nin elde ettiği başarıları önemsiz göstermenin derdine düşmüş durumda. Rekor büyüme oranı açıklandı. Ülke olarak hepimiz memnuniyet duyarken bazı çevreler bu oranı küçümsemeye başladı. Bu büyüme oranının doğru olmadığını ispatlamaya çalıştılar. Çamur atma yoluna gittiler. Bu anlayışın yüzde 21.7'lik büyümeyi hazmetmesini beklemiyoruz. Biz bu sakat anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türkiye olarak mülteci akınına karşı sınırlarımızı sıkı tutacak ve göçmen almayacağız. Bu noktada bütün yükü belli ülkelere yükleme anlayışını kabul etmiyoruz. Bu noktada Türkiye sınır kapılarında aldığı önlemleri en üst seviyeye çıkarmıştır.

İHRACATTA CUMHURİYET REKORU

İhracatımız Ağustos'ta yüzde 51.8'lik artışla 18.91 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllık bazda 207 milyar dolar ile yeni cumhuriyet rekoru kırıldı. Ağustos'ta ithalat yüzde 23,0 artışla 23,2 milyar dolar oldu. Ocak-Ağustos döneminde ihracat yüzde 37,0 artışla 140,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ağustos'ta dış ticaret açığı geçen yıl aynı aya göre yüzde 10 azaldı. Ağustos'ta ticaret açığı 4.3 milyar dolar oldu.

Şimdiye kadar ihracat yapmamış olan KOBİ'leri destekleyeceğiz. İhracatçıların kullandığı reeskont kredisi limitini 30 milyar dolara çıkardık.
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