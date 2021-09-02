1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Maskeler Covid-19'u engelliyor, 60 yaş üzerinde üçte bir oranında koruyor

Corona virüse karşı önlemlerin başında gelen maskeler ile ilgili bugüne kadar yapılan en büyük araştırma yayımlandı. ABD'de yapılan çalışmada, Bangladeş'te yaşayan 340 bin kişi incelenirken maske takmanın Covid'in yayılmasını yüzde 9 oranında önleyebileceğini ve özellikle cerrahi maskelerin 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyonu yüzde 35 oranında azaltabileceği tespit edildi.
02 Eylül 2021 12:06
+Aa- Yazdır
Maskeler Covid-19'u engelliyor, 60 yaş üzerinde üçte bir oranında koruyor

ABD'de maske kullanımının corona virüsü engelleme üzerindeki etkileri üzerine yapılan ve bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük çalışma ortaya konuldu.

Yale Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, maskelerin corona virüsün yayılmasını engellediği tekrar ortaya çıktı.

YÜZDE 9 KORUMA SAĞLIYOR

Bangladeş'in 600 köyünde yaşayan 340 bin kişi üzerinde çalışmada, maske takmanın Covid-19'un yayılmasını yüzde 9 oranında önleyebileceği belirtilirken ve özellikle cerrahi maskelerin 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyonu yüzde 35 oranında azaltabildiği tespit edildi.

Corona virüsün ortaya çıktığı günden bu yana yapılan maske araştırmalarının laboratuarlarda ve hastanelerde gerçekleşen daha küçük çalışmalar olduğu aktarılırken yeni bulguların gerçek dünya verileri olduğu bildirildi.

MASKE TAKMA ARTTIKÇA KORUMA DA ARTACAKTIR

Çalışmaya katılan kişilerin yüzde 29'unun sürekli maske taktığı aktarılırken, araştırmacılar maske takmanın daha evrensel olduğunu, onların sunduğu korumanın muhtemelen çok daha büyük olacağını söyledi.

California Üniversitesi çevre sağlığı bilimlerinde bilim insanı yardımcı doçent ve çalışmanın ortak yazarlarından biri Laura Kwong, "Bu, insanların maske takmasını sağlayıp sağlayamayacağımızı ve maskelerin işe yarayıp yaramadığını görmek için bir laboratuvar çalışmasının kontrolünü dünyadaki insanların gerçek hayattaki eylemleriyle birleştiren gerçekten sağlam verilerdir" dedi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor
02 Eylül 2021 12:40		 2 doz aşı olanlar uzun covid sendromuna yakalanmıyor
02 Eylül 2021 12:12
Selçuk Bayraktar ve ekibi Akıncı TİHA'yı Ankara havası ile kutladı!
02 Eylül 2021 11:25		 Prof. Ekuklu: Kovide karşı çocukların okul kıyafetleri her gün yıkanmalı
02 Eylül 2021 11:07
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den hamilelere aşı çağrısı
02 Eylül 2021 11:06		 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz 'küresel aşı eşitsizliği'ne dikkati çekti
02 Eylül 2021 11:04
'Antikorum yüksek bana bir şey olmaz' demeyin
02 Eylül 2021 11:03		 Pandemi kuralları güncellenecek
02 Eylül 2021 10:26
Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı koronaya yenik düştü
02 Eylül 2021 10:13		 Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
02 Eylül 2021 10:07
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Suriye'deki petrol sızıntısının Akdeniz'de kapladığı alan uzaydan görüntülendi12:49 - AK Parti'li Yasin Aktay, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu12:48 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:45 - AYM'den HDP'ye savunma için ek süre12:43 - Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı12:41 - TOKİ'den 'Konut projesinin zeminine 'uygunsuz' raporu verildiği iddialarına yanıt
12:41 - Uluslararası düzeydeki psikoloji dergisinde Türk araştırmacıların ilk makalesi yayımlandı12:40 - Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor12:38 - Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız12:34 - 'Soruşturması olmayan KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğim'12:28 - Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı12:28 - Türk Telekom ile Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
12:25 - Doların düşüşü devam ediyor12:22 - MEB, liseye yerleşemeyen öğrencilerin nasıl kayıt edileceğini açıkladı12:19 - Türkiye'de kartlı harcamalar ocak-nisan döneminde yüzde 41 arttı12:12 - Dolandırıcılara 92 bin euro kaptırdı12:12 - 2 doz aşı olanlar uzun covid sendromuna yakalanmıyor
12:07 - Artan kira fiyatlarına devlet müdahalesi mümkün mü?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak
Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!
Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
okullar açılacak mı 2
son dönemde artan yasak ilişki haberleri 2
sumak 2
devrik cümle 1
gelecek kaygısı 2
motosiklet 1
dillere düşeceğiz seninle 1
gözlüğü evde unutmak 1
kurbanlık keçi 2
tasnif dışı 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam