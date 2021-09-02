1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolandırıcılara 92 bin euro kaptırdı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, M.Ç.'nin (87), 92 bin euro parasını aldı. Şikayet üzerine çalışma başlatan jandarma, dolandırıcıları Adana ve Antalya'da yakaladı.
02 Eylül 2021 12:12
+Aa- Yazdır
Dolandırıcılara 92 bin euro kaptırdı

Minehöyük Mahallesi'nde yaşayan M.Ç.'yi, geçen cuma günü arayan bir kişi, kendisini jandarma olara tanıtıp, yaptıkları operasyonda isminin geçtiğini, şüphelileri yakalamak için elindeki tüm parasını vermesi gerektiğini söyledi. Telefondaki dolandırıcıya inanan M.Ç., 92 bin euroyu istenilen yere bıraktı.

BİNE YAKIN ARAÇ İNCELENDİ

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı çalışma başlattı. Ekipler, M.Ç.'nin parayı bıraktığı bölge ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Olay gününe ait 20 saatlik görüntüde yer alan bine yakın aracı inceleyen ekipler, 92 bin euronun M.B. (25) ve D.K. (28) tarafından alındığını belirledi. Yapılan çalışmalar sonunda adresleri tespit edilen şüphelilerden M.B. Adana'da, D.K. ise Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı. M.B., getirildiği Türkoğlu'nda, M.K. ise Antalya'da SEGBİS aracılığıyla sorgulandıktan sonra sevk edildikleri adliyelerde tutuklanarak cezaevine konuldu. Paranın ise henüz bulunamadığı belirtildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
02 Eylül 2021 12:48		 Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı
02 Eylül 2021 12:43
Doların düşüşü devam ediyor
02 Eylül 2021 12:25		 Türkiye'de kartlı harcamalar ocak-nisan döneminde yüzde 41 arttı
02 Eylül 2021 12:19
Artan kira fiyatlarına devlet müdahalesi mümkün mü?
02 Eylül 2021 12:07		 Dış ticaret verisi açıklandı! Cumhuriyet rekoru geldi
02 Eylül 2021 11:58
1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş yolunun yarısından fazlası hazır
02 Eylül 2021 11:38		 Selçuk Bayraktar AKINCI'nın sırrını paylaştı
02 Eylül 2021 11:32
'Sosyal Yardımlaşma vakıflarına 188 milyon lira kaynak aktarılacak'
02 Eylül 2021 10:55		 İkinci el cep telefonu ve tabletler bilgilendirme etiketiyle satılacak
02 Eylül 2021 10:18
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Suriye'deki petrol sızıntısının Akdeniz'de kapladığı alan uzaydan görüntülendi12:49 - AK Parti'li Yasin Aktay, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu12:48 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:45 - AYM'den HDP'ye savunma için ek süre12:43 - Ağustosta en çok salatalığın fiyatı arttı12:41 - TOKİ'den 'Konut projesinin zeminine 'uygunsuz' raporu verildiği iddialarına yanıt
12:41 - Uluslararası düzeydeki psikoloji dergisinde Türk araştırmacıların ilk makalesi yayımlandı12:40 - Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor12:38 - Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız12:34 - 'Soruşturması olmayan KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğim'12:28 - Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı12:28 - Türk Telekom ile Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
12:25 - Doların düşüşü devam ediyor12:22 - MEB, liseye yerleşemeyen öğrencilerin nasıl kayıt edileceğini açıkladı12:19 - Türkiye'de kartlı harcamalar ocak-nisan döneminde yüzde 41 arttı12:12 - Dolandırıcılara 92 bin euro kaptırdı12:12 - 2 doz aşı olanlar uzun covid sendromuna yakalanmıyor
12:07 - Artan kira fiyatlarına devlet müdahalesi mümkün mü?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak
Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!
Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tropik bitkiler 1
ama babacığım 1
araknofobi 3
determinizm 1
oğlum manyak mısın sen 2
son dönemde artan yasak ilişki haberleri 2
kakaolu kek 3
derler de derler 1
ağzının yolunu bulamamak 2
Şebnem 1
SON İLANLAR
Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam