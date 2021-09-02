MEB, liseye yerleşemeyen öğrencilerin nasıl kayıt edileceğini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı bir örgün ortaöğretime yerleşemeyen öğrencilerin nasıl kayıt edileceğini açıkladı
|02 Eylül 2021 12:22
|+Aa- Yazdır
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, bir örgün ortaöğretime yerleşemeyen öğrencilerin nasıl kayıt edileceği açıklandı. Buna göre yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların boş kalan kontenjanlarına, kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanı öncelik sırasına göre yerleştirme yapılacak
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uluslararası düzeydeki psikoloji dergisinde Türk araştırmacıların ilk makalesi yayımlandı
02 Eylül 2021 12:41
|MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
02 Eylül 2021 11:42
|Yüz yüze eğitimde ilk heyecan
02 Eylül 2021 08:35
|Çocuklar ve okul toplum için risk değil
02 Eylül 2021 07:15
|Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
02 Eylül 2021 07:00
|YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
02 Eylül 2021 00:04
|Veliler öğretmenleri paylaşamayınca okul idaresi kura çekti
01 Eylül 2021 21:52
|Bakan Özer: Meslek liselerinin üretim kapasitesi 1 milyar TL'ye çıkacak
01 Eylül 2021 16:26
|Bakan Özer: 3 Eylül'de 20 bin öğretmenin atamasını yapacağız
01 Eylül 2021 13:36
|'Eğitimi yüz yüze başlatmak için herkesin desteğini bekliyoruz'
01 Eylül 2021 13:18