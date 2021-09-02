Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı

KPSS'ye giren öğretmen adayları bu yıl 60 bin atama beklerken MEB'in 20 bin atama yapacağını duyurdu. 20 bin atamaya tepki gösteren öğretmenler ek atama yapılmasını istiyor. 2020'de Türkiye birincisi oldu ancak kontenjan olmadığı için açıkta kalan Aysel Şahin 16 Eylül'e kadar atama yapılmazsa puanının geçersiz olacağını ve dava açacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 20 bin öğretmen ataması ile son 17 yılın en düşük atamayı yapması, alanında birinci olan Aysel Şahin'i de dışarıda bıraktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, yıllardır atama bekleyen, Fransızca öğretmenliği alanında 2018'de Türkiye üçüncüsü, 2019'da Türkiye ikincisi olan Şahin, atanabilmek için 2020'de Türkiye birincisi oldu ancak kontenjan olmadığı için açıkta kaldı. Eğer 16 Eylül'e kadar en atama yapılmazsa ve Fransızca öğretmenliği için kontenjan açılmazsa, Şahin'in Türkiye birinciliği puanı geçerliliğini yitirecek. Cumhuriyet'e konuşan Şahin, 2019'da ikinci olmasına karşın atanamaması nedeniyle çocuğuyla birlikte bakanlığa görüşmeye gitmek istediğini ancak yolda trafik kazası geçirdiğini kaydederek "'Birinci olmaktan başka çarem yok, kızımın geleceği için buna mecburum' dedim. Yeri geldi çocuğumu görmedim, ders çalıştım. Birinci oldum, sonuç yine hüsran. Bakanlığı arayıp neden kontenjan verilmediğini sorduğumda, 'Hiç mi kontenjan vermemişiz' cevabını aldım" ifadelerini kullandı.