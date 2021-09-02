Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı
|02 Eylül 2021 12:28
|+Aa- Yazdır
KPSS'ye giren öğretmen adayları bu yıl 60 bin atama beklerken MEB'in 20 bin atama yapacağını duyurdu. 20 bin atamaya tepki gösteren öğretmenler ek atama yapılmasını istiyor. 2020'de Türkiye birincisi oldu ancak kontenjan olmadığı için açıkta kalan Aysel Şahin 16 Eylül'e kadar atama yapılmazsa puanının geçersiz olacağını ve dava açacağını belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 20 bin öğretmen ataması ile son 17 yılın en düşük atamayı yapması, alanında birinci olan Aysel Şahin'i de dışarıda bıraktı.
Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, yıllardır atama bekleyen, Fransızca öğretmenliği alanında 2018'de Türkiye üçüncüsü, 2019'da Türkiye ikincisi olan Şahin, atanabilmek için 2020'de Türkiye birincisi oldu ancak kontenjan olmadığı için açıkta kaldı. Eğer 16 Eylül'e kadar en atama yapılmazsa ve Fransızca öğretmenliği için kontenjan açılmazsa, Şahin'in Türkiye birinciliği puanı geçerliliğini yitirecek. Cumhuriyet'e konuşan Şahin, 2019'da ikinci olmasına karşın atanamaması nedeniyle çocuğuyla birlikte bakanlığa görüşmeye gitmek istediğini ancak yolda trafik kazası geçirdiğini kaydederek "'Birinci olmaktan başka çarem yok, kızımın geleceği için buna mecburum' dedim. Yeri geldi çocuğumu görmedim, ders çalıştım. Birinci oldum, sonuç yine hüsran. Bakanlığı arayıp neden kontenjan verilmediğini sorduğumda, 'Hiç mi kontenjan vermemişiz' cevabını aldım" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Simülasyonlu sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında
31 Ağustos 2021 11:38
|20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı
29 Ağustos 2021 11:41
|'3600 ek gösterge'nin kapsamı genişleyecek
29 Ağustos 2021 10:03
|Öğretim görevlisi ilanına adayın tez konusu yazıldı
28 Ağustos 2021 12:10
|İstanbul Valiliği TYP için duyuruya çıktı diğer illerden ses yok
28 Ağustos 2021 00:52
|İstanbul'a TYP kapsamında 6 bin kişilik kontenjan verildi
27 Ağustos 2021 13:28
|MEB, 260 fizyoterapist alacak
26 Ağustos 2021 09:27
|MEB'den, 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı için ikinci adım
25 Ağustos 2021 15:40
|Ticaret Bakanlığı 2021/6 KPSS ile yerleşenleri başlatmadı
25 Ağustos 2021 13:03
|4 Kamu Kurumu toplamda 268 personel almak için ilana çıktı
24 Ağustos 2021 14:02