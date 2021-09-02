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Türk Telekom ile Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal: Anlaşma ile yaklaşık 10 bin sendika üyesi çalışanımızın 2 yıl boyunca esas alacağımız çalışma koşullarını, ücretlerini ve sosyal haklarını belirledik
02 Eylül 2021 12:28
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Türk Telekom ile Haber-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal, 10 bin sendika üyesini kapsayan yeni toplu iş sözleşmesi ile en düşük aylık çıplak ücreti 4 bin 200 lira olarak belirlendiklerini ve sözleşmenin ikinci yılından itibaren, tüm sendika üyesi çalışanlara Ramazan ve Kurban bayramları için 1000 lira bayram yardımı ödemesi yapacaklarını duyurdu.

Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki 14. Dönem Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak'ın katılımıyla Türk Telekom Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Önal, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden kurum olarak Türk Telekom'un güçlü finansal ve operasyonel performansını, her şeyden çok, insan kaynağının kalitesine ve özverisine borçlu olduklarını söyledi.

180 yılı aşan köklü tarihlerinden aldıkları güçle bugün attıkları her adımın, teknolojiyi iyilik ve fayda için kullanmaya ve sürdürülebilir büyümeye hizmet ettiğini vurgulayan Önal, insanı merkeze alan yaklaşımlarıyla daha iyi bir toplum için Türkiye'nin dijital yolculuğuna ve 5G'ye geçişine öncülük etmek için çalıştıklarını anlattı.

Önal, Türkiye'nin dijital altyapısının yanı sıra insan kaynağına yatırım yapmayı da kendilerine ödev bildiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü performansımızı sürdürülebilir kılma yolunda tüm çalışma arkadaşlarımızla, tek yürek olarak, Türkiye için değer üretmek ortak hedefi doğrultusunda yol alıyoruz. Türk Telekom olarak hem müşterilerimize hem de çalışma arkadaşlarımıza karşı sorumlu ve özverili bir şirket olma prensipleriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu takım ruhu içerisinde sendikalı-sendikasız çalışan ayrımı gözetmeden tüm çalışanlarımızın mutlu ve verimli olacağı bir çalışma ortamı oluşturmaya özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki en önemli sermayemiz insan kaynağımız."

- "İlişkilerimizi kesintisiz bir diyalog içinde sürdüreceğiz"

Önal, yaptıkları anlaşma ile yaklaşık 10 bin sendika üyesi çalışanın 2 yıl boyunca esas alacağı çalışma koşullarını, ücretlerini ve sosyal haklarını belirlediklerini belirterek, bunun, şirketteki dayanışma ve takım ruhunu daha da geliştirme yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Şirketin ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki ilişkilerin ana prensiplerini düzenleyecek imzaların atıldığını dile getiren Önal, sürece dahil tüm paydaşların beklentilerini karşılayacak bir anlaşma gerçekleştirdiklerini bildirdi.

- En düşük aylık çıplak ücreti 4 bin 200 lira

Önal, sözleşmenin detaylarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Sözleşme çerçevesinde, en düşük aylık çıplak ücreti 4 bin 200 lira olarak belirledik ve bu sınırın altındaki ücretlerde gerekli iyileştirmelerin yapılması yönünde karar aldık. Sendikalı çalışanlarımız için de daha düşük ücretle çalışanları desteklemek, daha yüksek tutarda ücret artışı alabilmelerini sağlamak amacıyla, ilk ve ikinci altı aylık dönemler için seyyanen artış, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için ise ücret iyileştirmesi yaptık. Ek olarak, sözleşmenin ikinci yılından itibaren, tüm sendika üyesi çalışanlarımıza Ramazan ve Kurban bayramları için 1000 lira tutarında bayram yardımı ödemesi yapılmasını kararlaştırdık."

Türk Telekom ailesinin bir parçası olduğunu düşündükleri Türkiye Haber-İş Sendikası ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilişkilerini kesintisiz bir sosyal diyalog içinde sürdüreceklerini belirten Önal, bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlarla yakaladıkları güçlü büyüme performansını, bundan sonra da ülke ekonomisine yansıtmaya devam ederek Türkiye'ye değer katmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Türk Telekom'dan verilen bilgilere göre, şirkette sendikalı çalışanların ücretlerine yapılacak iyileştirme sonrasında, bu yılı kapsayan ilk 6 aylık dönem için seyyanen 850 lira, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 450 lira, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemleri için ise yüzde 5,5 zam yapılacak.

Sözleşmeyle üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde enflasyonun yüzde 5,5'i geçmesi durumunda, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edilmesine de karar verildi.
Anadolu Ajansı
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