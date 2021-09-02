Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasında ' Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız' dedi.
|02 Eylül 2021 12:38
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- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Türk Telekom ve Türkiye Haber-İş Sendikası arasındaki toplu sözleşme imza törenine katıldı.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in salonunda konuşma yaptı.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşmasında 'Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız' dedi.
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