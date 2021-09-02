Bakan Bilgin: Ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız

HUKUK BÖLÜMLERİNİN TABAN PUANI MUAZZAM DÜŞTÜ Eğitimci Onur Soğuk "İlk verilere göre hukuk sıralamaları bayağı gerilemiş gibi duruyor. Hukuktaki büyük düşüşün nedeni sadece ilgi azlığıyla açıklanamaz, ön sıralamalarda dahi düşüşler var. Demek ki matematik etkisiyle önde tahminimizden çok daha fazla sayısalcı varmış TM'lerin içinde" dedi