TOKİ'den 'Konut projesinin zeminine 'uygunsuz' raporu verildiği iddialarına yanıt
|02 Eylül 2021 12:41
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TOKİ'den, "Denizli Merkezefendi ilçesi Kayaköy (Bozburun) Mahallesi'nde yapılan konutların bazı bloklarında kayma tespit edildiği" iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, proje çerçevesinde bölgedeki tüm binaların ve proje kapsamındaki birçok bloğun temellerinin, fore kazıklı olarak projelendirilerek, statik tasarımlarının yapıldığı belirtildi.
İnşaat sürecinin de bu şekilde uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Projenin yapıldığı bölgedeki zemine daha önce 'uygunsuz' raporu verildiği ve zemin etüt çalışmalarının yapılmadığı iddiaları gerçek dışıdır. Kurumumuz tarafından yaptırılan tüm çalışmalar tamamen tedbir amaçlıdır." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, inşa edilen 1173 konut, 50 dükkan, 3 cami ve bir okuldan, 748 daire, 8 kapıcı dairesi, 21 dükkan ve 2 caminin, 4 Ağustos'ta başlayan teslim sürecinin 24 Eylül'e kadar tamamlanacağı bildirildi.
Hak sahipleri ile konut satış sözleşmesinin 17 Mayıs 2019'da imzalandığı ve konut teslim tarihinin 36 ay olarak belirtildiği aktarılan açıklamada, konut teslimlerinin geciktiği iddialarının da gerçek dışı olduğu kaydedildi.
Açıklamada, TOKİ'nin, Osmangazi, Dokuz Eylül, Ortadoğu Teknik ve Pamukkale üniversiteleri öğretim görevlilerince oluşturulan raporlarla, söz konusu alanda gereken tüm tedbir ve önlemleri aldığı vurgulandı.
Proje alanının, planlama mevzuatı açısından Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun hazırlandığı ifade edilen açıklamada, alanda iş ve işlemlerin 9 Ekim 2017'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporuna uygun olarak yürütüldüğü aktarıldı.
Açıklamada, "İnşası gerçekleşen projemizin bazı bloklarında zemin iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Kurumumuz tarafından yaptırılan tüm çalışmalar tamamen tedbir amaçlı olup, mühendislik tekniği açısından öngörülemeyen bir husus bırakmama amacına yönelik çalışmalardır." denildi.
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