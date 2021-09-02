AYM'den HDP'ye savunma için ek süre
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin ek süre talebini kabul etti. HDP'ye savunma için 30 gün ek süre verildi
|02 Eylül 2021 12:45
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