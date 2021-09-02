AK Parti'li Yasin Aktay, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

Aktay'ın avukatı Burhanettin Sevencan tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Aktay'ın bir internet sitesine verdiği, "Suriyelilerin insani sığınmacı olarak ülkeden gönderilmesinin teknik ve hukuki olarak kolay olmadığı" yönündeki açıklamalarına ilişkin Özdağ'ın, sosyal medya paylaşımı ile "iftira attığı, hakaret ettiği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek Aktay'ı hedef gösterdiği" öne sürüldü.

Dilekçede Özdağ'ın paylaşımıyla, "konuya kendi perspektifinden bakmayan kişileri küçük düşürücü, aşağılayıcı ve suçlayıcı ifadeler kullandığı", "Aktay'ı ideolojik hassasiyetleri yüksek bir kesime açıkça hedef gösterdiği" savunuldu.

Ümit Özdağ'ın, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, eylemlerinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçunu oluşturduğu ileri sürülen dilekçede, bu nedenle belirtilen suçlardan tahkikat yapılması istendi.