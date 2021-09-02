AK Parti'li Yasin Aktay, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
|02 Eylül 2021 12:49
|+Aa- Yazdır
Aktay'ın avukatı Burhanettin Sevencan tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Aktay'ın bir internet sitesine verdiği, "Suriyelilerin insani sığınmacı olarak ülkeden gönderilmesinin teknik ve hukuki olarak kolay olmadığı" yönündeki açıklamalarına ilişkin Özdağ'ın, sosyal medya paylaşımı ile "iftira attığı, hakaret ettiği, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek Aktay'ı hedef gösterdiği" öne sürüldü.
Dilekçede Özdağ'ın paylaşımıyla, "konuya kendi perspektifinden bakmayan kişileri küçük düşürücü, aşağılayıcı ve suçlayıcı ifadeler kullandığı", "Aktay'ı ideolojik hassasiyetleri yüksek bir kesime açıkça hedef gösterdiği" savunuldu.
Ümit Özdağ'ın, eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, eylemlerinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçunu oluşturduğu ileri sürülen dilekçede, bu nedenle belirtilen suçlardan tahkikat yapılması istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Soruşturması olmayan KHK'lıların hepsini göreve iade edeceğim'
02 Eylül 2021 12:34
|DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Eylül 2021 10:44
|Fahrettin Koca: Bize ne oldu?
02 Eylül 2021 10:03
|Akar ve TSK komuta kademesi 'Koca Yusuf'un kokpitinde
02 Eylül 2021 09:53
|Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
02 Eylül 2021 09:40
|2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
02 Eylül 2021 02:49
|2 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
02 Eylül 2021 00:02
|'Seçime girmek için 'grup kurmak yeterli olmayacak'
01 Eylül 2021 23:49
|OGM: Bugün çıkan 11 yangının 9'unu kontrol altına aldık
01 Eylül 2021 23:35
|Tanju Özcan'ın anlattığı anısına AK Parti'den tepki
01 Eylül 2021 23:12