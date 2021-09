Görüntülü mesajla 'aşı' olun dedi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Kurban Bayramından önce Almanya'dan emekli olduktan sonra memleketi Karaman'a dönen 57 yaşındaki Süleyman Can, kısa süre önce korona virüse yakalandı. Covid-19 aşısı olmadığı için hastalığı ağır geçiren Süleyman Can, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisinin dolu olmasından dolayı ilk olarak Covid-19 servisine yatışı yapıldı. Korona virüs hastası Süleyman Can, serviste yatarken çektirdiği video ile de aşı olmayan vatandaşlara seslenerek 'aşı' olun çağrısında bulundu. Süleyman Can görüntülü olarak paylaştığı mesajında, "Aşımı olmadım. Çok büyük sıkıntılar içerisindeyim. Lütfen kardeşlerim, aşınızı yaptırmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Gerçekten çok zor bir hastalıkmış bu. Kimseye de inanmayın ve aldanmayın. Sağlık Bakanlığımızdan başka hiç kimseye itimat etmeyin. Allah cümlemize acil şifalar versin" dedi.



Çekilen görüntülerde güçlükle konuştuğu gözlenen Süleyman Can'ın yaptığı bu paylaşımın ardından solunum güçlüğünün ağırlaşması üzerine tedavisinin devam edilebilmesi için yoğun bakım servisine alındı. Dün öğle saatlerinde yoğun bakıma alınan Süleyman Can'ın saat 05.00 sıralarında yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 çocuk babası olan Süleyman Can'ın Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde yarın öğle saatlerinde defnedilecek.