PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri operasyonla yakalandı.
|02 Eylül 2021 13:07
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Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK terör örgütü şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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