Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 3 kişi tutuklandı.
|02 Eylül 2021 13:16
|+Aa- Yazdır
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınan A.K, Ö.P. ve K.Ç, Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün güvenlik güçleri, Meriç ilçesi 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ zanlıları A.K, Ö.P. ve K.Ç'yi yakalayarak gözaltına almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı
02 Eylül 2021 13:29
|PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
02 Eylül 2021 13:07
|Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
02 Eylül 2021 11:36
|Güvenlik güçleri ağustosta 212 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
02 Eylül 2021 11:26
|DEVA Partili FETÖ sanığı Yunanistan'a kaçarken yakalandı
01 Eylül 2021 22:44
|Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
01 Eylül 2021 14:43
|Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
01 Eylül 2021 13:08
|İzmir'de FETÖ operasyonunda 26 kişiye gözaltı kararı
01 Eylül 2021 09:07
|12 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı
01 Eylül 2021 08:58
|Yaralı teröristi tedavi eden kişi tutuklandı
01 Eylül 2021 08:08