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Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğalgaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı

Ataşehir'de yaşayan Eren Erbey, yaz aylarında evine ortalama 50 TL gelen doğalgaz faturasının bu kez iki ay için 5 bin 208 TL gelmesi üzerine neye uğradığına şaşırdı. Eren Erbey İGDAŞ'a yaptığı itiraz üzerine faturanın doğru olduğu yanıtını aldı. Aldığı cevap ile işin içinden çıkamayan Erbey sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.
02 Eylül 2021 13:24
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Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğalgaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı

Ataşehir İçerenköy Mahallesi'de kıraathane işleten Eren Erbey evine yaz ayında 2 aylık doğalgaz faturasının 5 bin 208 TL gelmesi üzerine neye uğradığına şaşırdı. Yaz ayında sadece sıcak su kullanımından dolayı ortalama 50 TL doğalgaz faturası geldiğini belirten Eren Erbey 2 ay için gelen tutar üzerine İGDAŞ'a itirazda bulundu. Erbey, İGDAŞ'dan faturanın doğru olduğunu, itiraz için öncelikle faturanın ödenmesi gerektiği yanıtını aldı. Faturanın geldiği daireden taşınmasına rağmen 5 bin 208 TL'yi ödeyemediği için abonelik işlemlerini sonlandırmayan Eren Erbey faturada oluştuğunu iddia ettiği yanlışlık için yetkililerden yardım bekliyor.

Fatura sahibi Eren Erbey, "Abonelik sözleşmesini iptal etmek için İGDAŞ'a gittik. Bu faturada bir gün öncesinde gelmiş, bir yanlışlık olduğunu düşündüm ve önemsemedik. İptal ettirmek için gittiğimde 5 bin 208 TL borcumuz olduğunu ve bu faturanın da 60 günlük bir fatura olduğu söylendi ve bu fatura zamanında bayram sürecinde de tatil bölgelerindeydik. Gün içerisinde çalıştığımız için sabah çıkıyoruz akşam eve geliyoruz zaten ev gün içerisinde boş kalıyor. Böyle bir faturanın kesinlikle bizim olacağını tahmin etmiyoruz zaten. İGDAŞ'da geçmişe dönük faturalara baktığımızda bu dönemlerde 50 TL ortalama fatura geldiğini gördük ve yetkililerde faturada bir yanlışlık olabileceğini söylediler. Fakat buradaki aboneliğimi kapatabilmek için önce faturamı ödememi daha sonra itiraz etmem gerektiğini söylediler. Ama ben kullanmadığım sorumlu olduğum bu tutarı ödemek istemiyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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