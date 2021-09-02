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Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında bir doktor gözaltına alındı.
02 Eylül 2021 13:29
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Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında doktor E.E, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi doktorun emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
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