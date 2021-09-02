1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşlı adamın emekli maaşını ekmek poşeti ile çaldı

Sultangazi'de yaşlı adam cebinden telefonunu çıkarırken, emekli maaşını düşürdü. Paranın yere düştüğünü fark eden bir kişi ekmek poşetini düşürme bahanesiyle alıp kaçtı. Yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
02 Eylül 2021 13:44
+Aa- Yazdır
Yaşlı adamın emekli maaşını ekmek poşeti ile çaldı

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü 50. yıl mahallesi E caddesi üzerinde bulunan bir bakkal dükkanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emekli maaşını bankadan çektikten sonra ödemelerini yapan 65 yaşındaki İsmail Cangir isimli vatandaş, mahalle bakkalından soda aldıktan sonra kaldırımda bir müddet oturdu. Bu esnada cep telefonu çalan Cangir, cevap vermek için telefonu çıkardığı esnada emekli maaşından arttırdığı 450 TL'yi farkında olmadan yere düşürdü. Bir müddet sonra oturduğu yerden kalkıp evine doğru giden Cangir'in düşürdüğü parayı o esnada oradan geçen başka bir kişi fark etti. Bir süre olay yerinde dolaşan şahıs ortalığı gözetledikten sonra elinde bulunan ekmek poşetini düşürme bahanesi ile yere attı. Yerdeki paraları almak için eğilen şahsın parayı poşete koyduğu anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay anını anlatan parayı düşüren İsmail Cangir'in oğlu Emrah Cangir, "Babamın emekli maaşından arttırdığı paraydı. Gelip bakkaldan soda alıyor ve merdivene oturuyor. Bu esnada torunları ilacını kullanması için kendisini arıyorlar. Babam cep telefonunu cebinden çıkardığı esnada maaşından kalan 450 TL parayı yere düşürüyor ve arkasına bakmadan eve gidiyor. Bu esnada para yaklaşık 5 dakika yerde kalıyor. Oradan geçenler ise fark etmiyorlar. Daha sonra karşı kaldırımdan gelen bir kişi ise, parayı görüyor ve kamerayı fark ediyor. Görüş açısından çıkmak için karşı kaldırımdan dolaşıp geliyor ve elinde bulunan ekmek poşetini yere atıyor. Sonra yerden ekmekleri toplarken parayı da poşetin içine atıyor ve diğer sokaktan uzaklaşıyor" diye konuştu.

Bakkal sahibi Cevdet Köse ise "Akşam üstü amca işten gelmişti yorgundu. Torunları aradı. Cep telefonunu çıkarırken aynı cebinde parası varmış bu esnada merdivene düşürmüş. Bir başkası ise, caddeden giderken parayı fark ediyor. Köşe başında biraz bekliyor bu esnada kamerayı fark ediyor açıya girmemek içinde arka taraftan dolanıyor. Elindeki ekmek poşetini düşürmüş gibi yapıyor ve yerden alırken de paraları poşetin içinde atıyor. Ancak diğer kameranın kendisini çektiğini fark etmiyor" dedi.

Yaşanan olayın ardından vatandaşın Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahsın yakalanması için şikayette bulunduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başkasının HES kodunu kullananlara 2 aydan 1 yıla kadar hapis
02 Eylül 2021 14:15		 Stor perdenin ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
02 Eylül 2021 13:54
Suriye'deki petrol sızıntısının Akdeniz'de kapladığı alan uzaydan görüntülendi
02 Eylül 2021 12:52		 Avukattan, ismini, unvanını ve fotoğrafını kullanan dolandırıcıya suç duyurusu
02 Eylül 2021 11:15
Tiktok fenomenlerinin laf atma kavgası: Biz sokakta rahat yürüyemeyecek miyiz?
02 Eylül 2021 10:30		 İzmir'de trafik kazalarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
02 Eylül 2021 10:01
Ankara'da fırtınada 3 binanın çatısı uçtu
02 Eylül 2021 07:58		 Sanal terörist hayatlarını kabusa çevirdi
02 Eylül 2021 07:50
Polisin dikkati sayesinde 94 parça tarihi eser ele geçirildi
01 Eylül 2021 23:46		 Galata Köprüsü'nden tekneye atlayan fenomen gözaltında
01 Eylül 2021 22:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:45 - Ağustosta en fazla ihracat yapan endüstriler belli oldu14:33 - İstanbul'un sivrisinek üreme haritası çıkarıldı14:32 - Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı14:23 - Muğla'da 2 noktada orman yangını çıktı14:15 - Başkasının HES kodunu kullananlara 2 aydan 1 yıla kadar hapis14:13 - Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak
14:11 - Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük entegre yem fabrikasının temeli atıldı14:03 - Sözleşmeli personel 'mazeret iznini' başka tarihte kullanabilir mi?14:01 - Okullar açılıyor... Hijyen kuralları çocuklara nasıl anlatılmalı?13:57 - 2 Kamu Kurumu toplamda 122 personel almak için ilana çıktı13:54 - Stor perdenin ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti13:50 - Instagram çöktü mü? Instagram'da hikaye ekleme sorunu yaşanıyor
13:44 - Yaşlı adamın emekli maaşını ekmek poşeti ile çaldı13:36 - Karadeniz'in bazı illerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor13:32 - İstanbul'da pazar günü bu ilçelerde su kesintisi yapılacak13:29 - Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı13:24 - Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğalgaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı
13:21 - THK Başkanı Aşcı: TUSAŞ ile uçakların tamiri konusunda çalışmamız var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak
Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
Kiralık ev 1 gün boş kalmıyor!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dosyalamak 1
kütahya 2
devrik cümle 1
öğretmenlerin okulda ve sosyal hayatta karşılaştıkları zorluklar 2
Şebnem 1
motosiklet 1
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın 1
maskeyle ders anlatmak 7
ferhan şensoy 1
SON İLANLAR
Çankırı Çardaklı Belediyesi memur alacak
Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam