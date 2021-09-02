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Stor perdenin ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da evde oyun oynarken stor perdenin ipi boynuna dolanarak boğulan 5 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
|02 Eylül 2021 13:54
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa evlerinde kardeşi ile oyun oynarken annesi mutfağa gittiği sırada salondaki pencerenin stor perdesinin ipi boynuna dolandı. Kardeşinin annesine haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa kızının yardımına koşup feryat edip komşulardan yardım istedi. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Miray Elif Yaşa, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderildi.
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