2 Kamu Kurumu toplamda 122 personel almak için ilana çıktı
|02 Eylül 2021 13:57
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Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak
Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alacak. Son başvuru tarihi 13 Eylül 2021.
Kooperatif Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;
ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının KPSS-P3 puan türünden en az 60 puan almış olması, Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler(İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması,(Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)
Tarım Kredi Kooperatifleri ilanı detayları için tıklayınız
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
İlanın Son başvuru tarihi 10 Eylül 2021.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İlanı
B) Başvuru Şekli, Başvuru Belgeleri, Yeri, Zamanı, Sınav ve Diğer Hususlar:
1) Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
Başvurular, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 10 Eylül 2021 Cuma tarihi mesai bitimine kadar, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü hizmet binasında Eğitim, Yetenek ve Kariyer Yönetimi Daire Başkanlığına (Çiğdem Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Yüzüncüyıl/Ankara) şahsen yapılacaktır. Sadece başvuru tarihleri arasında yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
10 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitim saatinden sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır.
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