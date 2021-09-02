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Okullar açılıyor... Hijyen kuralları çocuklara nasıl anlatılmalı?

Okullar 6 Eylül'de açılacak. Eğitim yüz yüze olacak ancak virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek. Öğrencilerin hijyene de dikkat etmesi oldukça önemli. Peki hijyen kuralları çocuklara nasıl anlatılmalı? Veliler, bu dönemde ne yapmalı?
02 Eylül 2021 14:01
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Okullar açılıyor... Hijyen kuralları çocuklara nasıl anlatılmalı?

6 Eylül'de okullar tam zamanlı ve yüz yüze olarak açılıyor. Öğrenciler uzun zaman sonra sıralarına kavuşacak. Son günlerde yüksek seyreden vaka sayıları nedeniyle çocuklara bu dönemde tedbirlere nasıl uymaları gerektiğini anlatmak büyük önem taşıyor.

Okullarda alması gereken tedbirler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlendi. Bilim Kurulu tarafından rehber niteliğinde hazırlanan bilgilendirmeler de okullarda kullanılacak.

Ancak, velilerin ve öğrencilerin de kendi tedbirlerini alması gerekiyor. Uzmanlar, bu dönemde yetişkinlerin çocuklara örnek olması gerektiğini ifade ediyor. Çocukların maskeye ve hijyene dikkat etmesi için ebeveynlerinin de bu konulara uyduğunu görmesi gerekiyor.

Dün 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi de hayatını kaybetti. Bilim Kurulu'nun bugün yapacağı toplantı da artan vaka ve ölüm sayılarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Balık, 6 Eylül itibarıyla alınması gereken tedbirleri TRT Haber'de değerlendirdi.

Prof. Dr. İsmail Balık, bugünkü toplantıda PCR ile ilgili yeni kararlar alınabileceğini belirterek, biraz daha zorlayıcı PCR önlemleri getirilebileceğini söyledi.

"Çocuklarımızın geleceği için tam doz aşı yapılmalı"

Prof. Dr. Balık, "Sayın Bakanımız riske dikkat ediyor. Dünkü vaka sayısı 23 bindi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte hareketlilik daha da artacak. Şu andaki vaka sayısı yüksekken, bizi o dönemde daha da yüksek risk bekliyor. Ebeveynlerin tedirgin olması çok normal. Toplum olarak tedbirlere ciddiyetle uymamız gerekiyor. Özellikle yaz aylarında tedbirlere uyulmaması konusundaki rehavetin sonuçları, artık tedbirlere çok sıkı uyulması gerektiğini gösteriyor. Özellikle de delta varyantının artması nedeniyle çok dikkatli olunması gerekiyor. Tam doz aşı, en azından çocuklarımızın geleceği için yapılmalı" diye konuştu.

"Okulların açılmasıyla birlikte risk de artacak"

Son günlerdeki vaka sayılarına değinen Prof. Dr. Balık, aşısız kişilerin okulların açılmasıyla beraber toplumda daha da fazla riskin oluşmasına neden olacağını söyledi:

"Aşılı olmayanların sayısı hala çok fazla. 13 milyon civarında hiç aşı olmamış olan ve ikinci doz aşını yaptırmamış olan 10 milyon civarında kişi var. Yani 20 milyonun üzerinde kişi, Delta varyantına bağlı ağır enfeksiyon ve ölüm riski taşıyor. Okulların açılmasıyla birlikte riskin de artmasına katkı verecekler, maalesef.

Şu anki aşılar ölümü engellemede son derece etkili. Yeni varyantların çıkma olasılığı yüksek. Eğer, toplumumuzda aşılama oranları yüzde 80'in üzerine çıkarsa, bu varyantlardan da korunacağımızı biliyoruz."

"Yetişkinlerin tedbirlere uyum konusunda çocuklara iyi örnek olması gerekir"

Peki, okullar açıldığında çocuklara tedbirlere uyum nasıl anlatılmalı? Prof. Dr. Balık, tedbirlere uyum konusunda yetişkinlerin örnek olması gerektiğini söyledi:

"Çocuklar tedbirlere uyma konusunda yetişkinlerden daha özenli. Eğer, çocuklara iyi örnek olunursa da çocukların enfeksiyonu alma konusu engellenmiş olur. Veliler eğer tedbirlere uyduklarını çocuklara gösterirse çocuklar da bunu hemen uygulayacaktır. Maskeler düzgün kullanılırsa, el yıkama gibi hijyen kurallarına uyulursa çocuklarımıza iyi örnek oluşturulur.

Çocuklara evden servise ve okulda maskelerini çıkarmamaları gerektiği öğretilmeli. Servislerde servis genelgesindeki kurallara tam olarak uyulmalı. Camların aralıklı bırakılarak havalandırma yapılması da önemli. Sınıflarda mevcut bölünerek, öğrencilerin sınıftaki sayılarının azaltılması gerekir. Ders saatlerinin de azaltılması, riski azaltmada önemli olacaktır. Hava sıcaksa derslerin dışarıda yapılması da düşünülebilir."
TRT
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