Muğla'da 2 noktada orman yangını çıktı
Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde ormanlık alanda yangın başladı.
|02 Eylül 2021 14:23
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Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nin batı kısmındaki ağaçlık alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler durumu, orman ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Bodrum
Yalıçiftlik Mahallesi Alazeytin mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeye bir uçak, 5 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale edilen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
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