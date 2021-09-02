1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'un sivrisinek üreme haritası çıkarıldı

İstanbul'un sivrisinek üreme haritası çıkarıldı. Buna göre, İstanbul'da 193 bin aktif üreme noktası var. En çok üreme durgun sularda, saksılarının altına konan suluklarda, atık araç lastiklerinde ve mezarlarda bulunan kuş suluklarında oluyor.
02 Eylül 2021 14:33
+Aa- Yazdır
İstanbul'un sivrisinek üreme haritası çıkarıldı

Dünyada ve Türkiye'de tehlikeli boyutlara ulaşan ve İstanbul'da sayıları artan Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı alınabilecek önlemler Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen kongrede ele alınıyor. Yerli ve yabancı çok sayıda bilim insanının katılımıyla düzenlenen "İstilacı Sivrisinekler Kongresi" nde İstanbul'un sivrisinek haritası açıklandı.

193 BİN AKTİF ÜREME ALANI VAR

İBB Vektörlerle Mücadele Otomasyonu verilerine göre İstanbul'da tespit edilen 193 bin aktif sivrisinek üreme alanı var. En çok sivrisinek görülen ilçeler ise Beykoz, Sarıyer, Silivri Çatalca, Büyükçekmece, Şile, Ümraniye ilçeleri. Yine en çok sivrisinek üremesine etken alanlar ise durgun sular, çiçek saksılarının altına konulan suluklar, atık araç lastikleri, mezarlarda bulunan kuş sulukları ve süs havuzları olarak sıralanıyor. "İstilacı Sivrisinekler Kongresi"nde verileri paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Uzman Doktor Önder Yüksel Eryiğit," Bizim şu anda reel olarak tespit ettiğimiz kaynak sayısı yaklaşık 193 bin. Daha çok üreme kaynaklarımız kırsal diye tabir ettiğimiz, yani kendi alanında kırsalı olan ilçelerde üreme kaynakları daha çok fazla. İsim olarak bunu telaffuz etmek gerekirse Sarıyer, Beykoz, Ümraniye, Şile, Çatalca,Silivri, Büyükçekmece şeklinde söyleyebiliriz. Buralardaki üreme kaynakları yılın 12 ayı ve haftalık şekilde haftalık periyotlarla kontrol ediliyor. Eğer bu alanlarda larva görülürse biyolojik etkinlik testleri yapılmış ilaçlarla ilaçlama yapılmakta"dedi.

"ALANLARIN YÜZDE 80'İNİ İNSAN ELİYLE OLUŞUYOR"

Eryiğit," Durgun su diye tabir ettiğimiz alanların hepsi üreme kaynağı diyebiliriz ve maalesef bu üreme kaynağı olarak bahsettiğimiz alanların yüzde 80'ini insan eliyle oluşturulan alanlardır. Evimizdeki balkonumuzdaki çiçeklerin altındaki suluklar uygun sıcaklıkta üç günde, dört beş günde üreme kaynağı haline gelebilirler. Bu yüzden özellikle yaz aylarında sık periyotlarla maksimum beş günlük periyotlarla değiştirilmesi gerekir. Bahçe içerisinde kontrol dışı bırakılmış süs havuzları, ikinci el lastikler, evin bahçesinde bırakılmış ikinci el lastikler. Yağmur sularıyla lastiklerin içerisinde kalan su birikintileri müthiş bir sivrisinek üreme alanı" diye konuştu. İkinci el lastiklerin depolanması ve saklanmasıyla ilgili yasal düzenleme yapılmasını gerektiğini belirtti.

MEZARLIKLARA DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul'da geniş bir alanı kaplayan mezarlıklara da dikkat çeken Eryiğit," Mezarlıklarda kuşlar su içsin diye suluklar vardır. Yine uygun sıcaklıkta, uygun ortamda bu sulukların içerisindeki sular, durgun sular çok kısa süre içerisinde üreme kaynağı haline gelirler. Biz oralara yönelik de çalışmalara geçen yıl başladık. Ekiplerimiz belli periyotlarda oralarda larva üreyip üremediğini kontrol ediyorlar" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Okullar açılıyor... Hijyen kuralları çocuklara nasıl anlatılmalı?
02 Eylül 2021 14:01		 Karadeniz'in bazı illerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
02 Eylül 2021 13:36
Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğalgaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı
02 Eylül 2021 13:24		 Görüntülü mesajla 'aşı' olun dedi, 24 saat geçmeden hayatını kaybetti
02 Eylül 2021 13:03
Belediye otobüslerinde 'vatan size minnettar' anonsu duygulandırıyor
02 Eylül 2021 12:40		 2 doz aşı olanlar uzun covid sendromuna yakalanmıyor
02 Eylül 2021 12:12
Maskeler Covid-19'u engelliyor, 60 yaş üzerinde üçte bir oranında koruyor
02 Eylül 2021 12:06		 Selçuk Bayraktar ve ekibi Akıncı TİHA'yı Ankara havası ile kutladı!
02 Eylül 2021 11:25
Prof. Ekuklu: Kovide karşı çocukların okul kıyafetleri her gün yıkanmalı
02 Eylül 2021 11:07		 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener'den hamilelere aşı çağrısı
02 Eylül 2021 11:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:45 - Ağustosta en fazla ihracat yapan endüstriler belli oldu14:33 - İstanbul'un sivrisinek üreme haritası çıkarıldı14:32 - Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı14:23 - Muğla'da 2 noktada orman yangını çıktı14:15 - Başkasının HES kodunu kullananlara 2 aydan 1 yıla kadar hapis14:13 - Yeni spor yasası geliyor: Başkanlar borçlarından sorumlu olacak
14:11 - Diyarbakır'da Türkiye'nin en büyük entegre yem fabrikasının temeli atıldı14:03 - Sözleşmeli personel 'mazeret iznini' başka tarihte kullanabilir mi?14:01 - Okullar açılıyor... Hijyen kuralları çocuklara nasıl anlatılmalı?13:57 - 2 Kamu Kurumu toplamda 122 personel almak için ilana çıktı13:54 - Stor perdenin ipi boynuna dolanan çocuk hayatını kaybetti13:50 - Instagram çöktü mü? Instagram'da hikaye ekleme sorunu yaşanıyor
13:44 - Yaşlı adamın emekli maaşını ekmek poşeti ile çaldı13:36 - Karadeniz'in bazı illerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor13:32 - İstanbul'da pazar günü bu ilçelerde su kesintisi yapılacak13:29 - Edirne'de FETÖ şüphelisi doktor gözaltına alındı13:24 - Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğalgaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı
13:21 - THK Başkanı Aşcı: TUSAŞ ile uçakların tamiri konusunda çalışmamız var
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS sonuçlarına göre kapanmakla karşı karşıya alan lisans programları
MEB, eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı... İşte ara tatiller ve okulların kapanış tarihi
2 Eylül 2021 tarihli atama kararları yayımlandı
3600 ek göstergede doğru bilinen yanlışlar
Aşısızlara yeni yasaklar masada: Hastanelerin yükü giderek artıyor
Kontenjanı binin üzerinde olan ve tam dolan 5 program
Bilim Kurulu toplanıyor... Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı da katılacak
Tarım Bakanlığında 3 müfettiş görevden alındı
Ahmet Hakan'dan Tanju Özcan'a... Faşist olduğu kadar müptezelmiş de
Kendi alanında KPSS birincisi olan öğretmen açıkta kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sınav yerine önceden gitmek 3
hayatımızdan kaybolan şeyler 2
oğlum manyak mısın sen 2
araknofobi 3
gelecek kaygısı 2
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 2
Bugün olanlar 2
kapya biber 1
batsın bu dünya 1
unutmak 3
SON İLANLAR
Çankırı Çardaklı Belediyesi memur alacak
Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı sözleşmeli 4 personel alacak
Sivas Yıldızeli SYDV Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot 15 İşçi Alacak
Karabük Ihlamur Teras Turizm 7 İşçi Alacak
İzmir Urit Urla İnşaat Engelli 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam