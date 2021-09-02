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Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı. Cengiz için önümüzdeki 72 saatin kritik olduğu öğrenildi
02 Eylül 2021 14:32
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Mustafa Cengiz yoğun bakıma alındı

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Cengiz, bu sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor.

Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz yaptığı açıklamada, babasının tedavisinin sürdürüldüğünü belirtilerek, "Başkanımız sabah nöbet geçirdi. Hemen müdahale edildi. Cihazlara bağlı bir şekilde tedavi ediliyor. Önümüzdeki 72 saat bizim için çok kritik." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların 37. başkanı olan Mustafa Cengiz, 2018'de Dursun Özbek'in yerine göreve gelmiş ve iki ayrı dönemde Galatasaray'a başkanlık yapmıştı.
Anadolu Ajansı
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