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Sözleşmeli sağlık personelin mazeret tayin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılı 657-4/B ve 663-45/A tabi sözleşmeli sağlık personelin eş durumuna bağlı mazeret tayin sonuçları açıklandı.
02 Eylül 2021 15:01
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Sözleşmeli sağlık personelin mazeret tayin sonuçları açıklandı

Kura çekilişi 02.09.2021 tarihinde saat 10:30 'da Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmadı. Sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır

657-4/B Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız

663-45/A Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız
Memurlar.Net
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