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Bakan Çavuşoğlu: Temennimiz Afganistan'da istikrarın sağlanması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En büyük temennimiz Afganistan'da istikrarın sağlanmasıdır. Kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını bekliyoruz." dedi.
02 Eylül 2021 15:36
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı ile basın toplantısında soruları cevaplıyor.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Afganistan'daki gelişmeler

Krizin derinleşmesini temenni etmeyiz. Böyle bir risk karşısında neler yapabileceğimizi değerlendirdik.

Özellikle muhtemel bir göç dalgasına vurgu yapmıştık. Bu konuda uluslararası toplumun beraber hareket etmesi gerekiyor. Transit ülkelerde, özellikle Afganistan'ın komşu ülkelerinde neler yapılmalı bunları değerlendiriyoruz.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesi

Havalimanı için Taliban'dan ve diğer ülkelerden bizimle iş birliği teklifleri var. Bunların hepsini değerlendiriyoruz.

AB- Türkiye göç mutabakatı

AB kendi yükümlülüklerini yerine getirmedi.Bu mutabakatı güncellememiz lazım. Göç mutabakatının güncellenmesi konusunda düşüncelerimizi ve önerilerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen bize dönüş yapılmadı. Israrla güncellememiz gerektiğini söyleyince Avrupa Birliği tek taraflı bir karar aldı.

Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle bir iş birliği olmaz
Memurlar.Net
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