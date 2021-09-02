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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi logosunu yeniledi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi yaptığı açıklamayla logosunu yenilediğini duyurdu. Yeni logo, Cumhurbaşkanlığı logosuyla uyum sağlayacak şekilde tasarlandı
02 Eylül 2021 15:47
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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi logosunu yeniledi

Verilen bilgiye göre yeni logo, Cumhurbaşkanlığı logosuyla uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Tasarımda logoyu kapsayan dairesel düzenle yerleştirilmiş 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu simgelerken, ayrıca geçmişten geleceğe Türk devletlerinin devamlılığını temsil ediyor.

Tümevarım ilkesiyle oluşturulan tasarımda, sol tarafta yatay biçimde uzanan iki çizgi "F" harfini, yuvarlak zemin ise "O" harfini temsil ederek Finans Ofisi'nin baş harflerini oluşturuyor.

Yapılan açıklamada yeni logoya ilişkin şu bilgiler verildi:

"İstanbul Finans Merkezi projesini yürütmek ve gelişmeleri takip etmek görevi ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Finans Ofisimize verilmiştir. Bu bağlamda, logomuzun sağ bölümünde yer alan yukarı yönlü oval çizgi ile, İstanbul'un simgesi olan Boğaz ve Türk ekonomisinin yükselişi temsil edilmektedir. Yine sol tarafta bulunan ve sol bölümdeki zemini ayıran dik çizgi, ülkemizin güçlü ve yeni markası, İstanbul'un uluslararası marka değerine ve milli ekonomimize değer katacak Kanal İstanbul'u sembolize etmektedir.

Türk lirasına kazandırılan itibarın perçinlenmesi ve dünyada bilinirliğinin artırılması amaçları çerçevesinde istikrar içinde büyüyen bağımsız ekonomimizin sembolü olan 'Türk lirası simgesi', logomuzun merkezinde konumlandırılmıştır.

Finans Ofisimizin başlıca faaliyet alanları olarak öne çıkan, 'finansal teknolojiler', 'katılım finans', 'sermaye piyasaları' ve 'sürdürülebilirlik' konuları, Türk lirası simgesinin yatay çizgilerini tamamlayacak şekilde birleştirilmesiyle logomuzun içerisinde yer almaktadır."
Anadolu Ajansı
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