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Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor: Hangi önlemler alınacak?

YÖK, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu. Bu sürecin sağlıklı devam edebilmesi için akademik ve idari personel ile öğrencilerin aşılanmış olması çok önemli. İşte üniversitelerde alınacak tedbirler...
02 Eylül 2021 16:07
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Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor: Hangi önlemler alınacak?

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği konuda Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin yüz yüze eğitimle başlaması kararını verdi...

İlerleyen süreçte salgının arttığı illerde üniversiteler, "program özelinde" olmak üzere "yüz yüze ve çevrim içi öğretim" yani harmanlanmış (hibrit) öğretim de uygulayabilecek.

Yani programlar bazında ek tedbirler alınarak, kampüslerdeki yoğunluk "seyreltilmiş" olacak.

Peki, salgın sürecinde yüz yüze eğitim faaliyetlerinin devam edebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor?

Personel ve öğrencilerin aşılanması önemli

Bunun için akademik ve idari personel ile öğrencilerin aşılanmış olması çok önemli.

Henüz aşı olmamış öğrenci ve akademisyenlerden haftada en az 2 defa PCR testi yaptırması istenecek.

Aşı olmanın yanında üniversitelerde "güvenli kampüs ortamı" sağlanmalı.

Mesafeye dikkat edilecek

Yükseköğretim Kurulu ve Türk Standartları Enstitüsü bu kapsamda önemli bir iş birliğine imza atmıştı. Üniversitelere örnek olması için hijyen ve temizlik konularında alınması gereken önlemleri içeren bir kılavuz yayımlamıştı.

Yenilenen kılavuza göre, kampüs içinde ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenmeli.

Özellikle kapalı alanlarda sürekli maske kullanımı sağlanmalı.

Sosyal aktiviteler mümkün olduğunca açık havada sürdürülmeli.

Sınıf içinde oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe konulmalı. Ders içeriğine, aktivite ve uygulamalara göre mesafe artırılmalı.

Dersliklerin havalandırmasına özen gösterilmeli

Derslik ve laboratuvarların havalandırmasına özellikle özen gösterilmeli.

Öğrenciler ve öğretim elemanları yanlarında el dezenfektanı bulundurmalı.

Bilgisayar, laboratuvar cihazları gibi ortak kullanımı zorunlu cihazlar kullanılmadan önce veya kullanıldıktan sonra mutlaka dezenfekte edilmeli.

Bu önlemler sayesinde üniversitelerde yüz yüze eğitim aşamasında akademik ve idari personel ile öğrenciler korunacak.
TRT
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