Su damacanasından hortum çıktı iddialarına açıklama
|02 Eylül 2021 16:19
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Eskişehir'in en önemli simgelerinden olan Kalabak suyunun, her gün on binlerce kişinin güvenle tükettiği, sorumlu kurumların incelemelerinde de her daim sağlık açısından uygun bulunan Türkiye'nin önemli kaynak sularından biri olduğu belirtildi.
Kimi basın organlarında söz konusu iddiaya yer verildiği hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Habere konu olan iddia ile ilgili 1 Eylül tarihinde Belediyemize veya Alo 185 üzerinden ESKİ Genel Müdürlüğümüze ulaşmış bir şikayet bulunmamaktadır. Tarafımıza doğrudan bir müracaat olmaması ve söz konusu damacananın tarafımıza iletilmemiş olmasına rağmen sosyal medyada yer alan görüntüler ve şikayetler üzerine kurumumuz ivedilikle harekete geçmiş ve konuyla ilgili soruşturma başlatmıştır. Soruşturma tamamlandıktan sonra, yaşanan ve bizleri de son derece üzen bu olayda sorumluluğu bulunan kişi ya da kişilerle ilgili gereken yapılacak ve kamuoyuyla da gerekli bilgiler paylaşılacaktır. Münferit bu olayla ilgili şehrimizin bir değeri ve markası olan Kalabak'ın yıpratılmaması tüm Eskişehirlilerden ricamızdır."
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