Defne Samyeli koronavirüse yakalandı
Şarkıcı ve sunucu Defne Samyeli corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Defne Samyeli, corona virüsüne yakalandığını açıkladı.
|02 Eylül 2021 17:07
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Test sonucu pozitif çıkan Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok. Hafif kırgınlık, boğaz ağrısı ve ara sıra gelen öksürükle çok rahat başa çıkabiliyorum şimdilik. Son birkaç gün yakın temasta olduğum neredeyse herkese ulaştık sanıyorum. Yine de bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum" dedi.
Defne Samyeli ayrıca iki gün sonra gerçekleşecek konserinin de ertelendiğini söyledi.
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